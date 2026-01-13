Καιρός: Τελειώνει το τσουχτερό κρύο, άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από τα κανονικά

Παγετός σε πολλές περιοχές το πρωί της Δευτέρας 12/01 - Πολύ ισχυρός παγετός στα ορεινά

Το χιονισμένο και παγωμένο οροπέδιο του Νευροκοπίου από το δορυφόρο Sentinel-2 τη Δευτέρα 12/01/2026

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου

Ο καιρός το Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 12/01 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ πολύ ισχυρός ήταν ο παγετός στα ορεινά όπου τοι ελάχιστες θερμοκρασίες κυμάνθηκαν μεταξύ των -10 και -15 βαθμών Κελσίου. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες τοι πρωί της Δευτέρας 12/01.Η ψυχρή εισβολή που βρίσκεται σε εξέλιξη, συνοδεύτηκε από αξιόλογες χιονοπτώσεις στο οροπέδιο του Νευροκοπίου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της Κυριακής 11/01, με το ύψος του χιονιού να ανέρχεται κατά τόπους στα 15 εκατοστά.Παράλληλα, η θερμοκρασία λόγω του χιονοσκεπούς εδάφους διατηρείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά, στις 17:30 το απόγευμα της Δευτέρας 12/01, οι μετεωρολογικοί σταθμοί στην περιοχή καταγράφουν θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ -4 και -6 βαθμών Κελσίου, ενώ την τις πρωινές ώρες της Τρίτης 13/01 ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου.Η παρακάτω δορυφορική εικόνα, που ελήφθη από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2 το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026 και επεξεργάστηκε από την μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποτυπώνει την χιονοκάλυψη στο οροπέδιο του Νευροκοπίου.Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι κατά περιόδους οι νεφώσεις στη Βόρεια Ελλάδα και είναι πιθανό να εκδηλωθεί ασθενής χιονόπτωση μικρής διάρκειας στα βόρεια τμήματα της Θράκης. Τη νύχτα και νωρίς τα πρωί θα εκδηλωθεί παγετός κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά και σε νησιωτικά τμήματα. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -12 έως 6 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -5 έως 6-8, στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο από -5 έως 8-10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -3 έως 10-12 βαθμούς, στα Επτάνησα από 0 έως 12-13, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από -1 έως 7-8 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 3 έως 11-13 βαθμούς Κελσίου.Τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι βορειοδυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και κυρίως στα Δωδεκάνησα οι εντάσεις των ανέμων θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 1 έως 10 βαθμούς, αλλά στα βόρεια οι ελάχιστες θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερες.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα εκδηλωθεί παγετός και η ορατότητα ενδέχεται να είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -1 έως 6 βαθμούς, αλλά περιφερειακά της πόλης οι ελάχιστες θα είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά όπου θα σημειωθούν ομίχλες.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα επικρατήσουν νοτίων διευθύνσεων άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, όμως νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 11 με 13 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 βαθμούς Κελσίου.Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, όμως νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί κατά τόπους παγετός.Αραιές νεφώσεις οι οποίες θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές στα δυτικά και τα βορειοανατολικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο Ιόνιο και την ανατολική νησιωτική χώρα.Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ. Στη βορειοανατολική χώρα και το βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι από το μεσημέρι στα 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.