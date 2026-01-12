Η άμεση απειλή για όλους μας και οι μόνιμοι αρνητές συνδικαλιστές

Στους δρόμους της Αθήνα και της Θεσσαλονίκη, τα ταξί αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Αυτή η διαρκής παρουσία τους αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που αναμφίβολα επιβαρύνουν την ποιότητα του αέρα στις μεγάλες πόλεις. Στην τελευταία δεκαετία, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο στόλος των ταξί στην Ελλάδα παραμένει ένας από τους πιο παλιούς στην Ευρώπη.

Η μέση ηλικία των οχημάτων είναι πάνω από 12 χρόνια, με ένα σημαντικό ποσοστό αυτών να κυκλοφορεί για περισσότερα από 15 ή ακόμα και 20 χρόνια, λόγω των κομματικών παρατάσεων στις προθεσμίες απόσυρσης. Αυτά τα οχήματα είναι κυρίως παλαιά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα που δεν διαθέτουν σύγχρονα συστήματα ελέγχου εκπομπών ρύπων με… ταλαιπωρημένα φίλτρα και συνήθως ιδιαίτερα κακοσυντηρημένα.

Ως αποτέλεσμα, εκπέμπουν υπερβολικές ποσότητες διοξειδίων του αζώτου και αιωρούμενων σωματιδίων συγκριτικά με ένα πιο σύγχρονο αυτοκίνητο, ακόμα και diesel. Η ατμοσφαιρική επιβάρυνση που προκαλείται είναι ιδιαίτερα δυσανάλογη και ας μην αρέσει αυτό που λέμε στους κατόχους ταξί. Παρά το γεγονός ότι τα ταξί αντιπροσωπεύουν μια σχετικά μικρή μερίδα του συνολικού στόλου οχημάτων, η συστηματική χρήση τους – συχνά ξεπερνώντας τις 100.000 χιλιόμετρα ετησίως – τα καθιστά κύρια πηγή ρύπανσης των μεγαλουπόλεων. Ιδιαίτερα σήμερα που έχουν αντικατασταθεί σχεδόν όλα τα παλιά ρυπογόνα λεωφορεία και νέα ηλεκτρικά ή του σαφώς πιο πράσινου, φυσικού αερίου.







