Πάτρα: Αυτοκτόνησε 50χρονος με κουζινομάχαιρο σε διαμέρισμα
Η σύζυγός του επικοινώνησε με την Αστυνομία και ενημέρωσε πως ο 50χρονος στο τελευταίο μεταξύ τους τηλεφώνημα είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει - Τα ίχνη του είχαν χαθεί από την Παρασκευή
Τέλος στη ζωή του έβαλε ένας 50χρονος το απόγευμα της Δευτέρας (12/1) σε διαμέρισμα στην Πάτρα στην οδό Κορίνθου.
Ειδικότερα σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, τον άνδρα εντόπισαν οι αρχές μέσα σε λίμνη αίματος με τραύμα στην κοιλιά και δίπλα του ένα κουζινομάχαιρο.
Πριν λίγες ημέρες η σύζυγός του επικοινώνησε με την Αστυνομία και ενημέρωσε πως ο 50χρονος στο τελευταίο μεταξύ τους τηλεφώνημα είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει. Τα ίχνη του είχαν χαθεί από την Παρασκευή.
Όταν έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας διαπίστωσαν πως η πόρτα του διαμερίσματος ήταν κλειδωμένη και χρειάστηκε η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για να ανοίξει.
Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ τα μέχρι στιγμής στοιχεία οδηγούν στην αυτοχειρία
