Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Εισαγγελική παρέμβαση για τον τραυματισμό 45χρονης σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη
Εισαγγελική παρέμβαση για τον τραυματισμό 45χρονης σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη
Για την υπόθεση σχηματίζεται ήδη δικογραφία - Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται
Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται, με εισαγγελική παραγγελία, για το περιστατικό τραυματισμού γυναίκας, σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής καταστήματος εστίασης.
Όπως έγινε γνωστό, τα διερευνώμενα αδικήματα είναι αυτά της παραβίασης κανόνων οικοδομικής και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης.
Η έρευνα ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πυλαίας, το οποίο εντέλλεται επιπλέον -κατά την ίδια παραγγελία- να ελέγξει το σύνολο των καταστημάτων εστίασης τού εμπορικού κέντρου.
Για την υπόθεση σχηματίζεται ήδη δικογραφία, ενώ τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής εξέτασης θα περιληφθούν στην ίδια δικογραφία.
Το περιστατικό που οδήγησε στον τραυματισμό της 45χρονης συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε κατάστημα εστίασης, το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου.
Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
Όπως έγινε γνωστό, τα διερευνώμενα αδικήματα είναι αυτά της παραβίασης κανόνων οικοδομικής και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης.
Η έρευνα ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πυλαίας, το οποίο εντέλλεται επιπλέον -κατά την ίδια παραγγελία- να ελέγξει το σύνολο των καταστημάτων εστίασης τού εμπορικού κέντρου.
Για την υπόθεση σχηματίζεται ήδη δικογραφία, ενώ τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής εξέτασης θα περιληφθούν στην ίδια δικογραφία.
Το περιστατικό που οδήγησε στον τραυματισμό της 45χρονης συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε κατάστημα εστίασης, το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου.
Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα