Εισαγγελική παρέμβαση για τον τραυματισμό 45χρονης σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Εμπορικό κέντρο Οροφή

Εισαγγελική παρέμβαση για τον τραυματισμό 45χρονης σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη

Για την υπόθεση σχηματίζεται ήδη δικογραφία - Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται

Εισαγγελική παρέμβαση για τον τραυματισμό 45χρονης σε εμπορικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη
Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται, με εισαγγελική παραγγελία, για το περιστατικό τραυματισμού γυναίκας, σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής καταστήματος εστίασης.

Όπως έγινε γνωστό, τα διερευνώμενα αδικήματα είναι αυτά της παραβίασης κανόνων οικοδομικής και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης.

Η έρευνα ανατέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Πυλαίας, το οποίο εντέλλεται επιπλέον -κατά την ίδια παραγγελία- να ελέγξει το σύνολο των καταστημάτων εστίασης τού εμπορικού κέντρου.

Για την υπόθεση σχηματίζεται ήδη δικογραφία, ενώ τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής εξέτασης θα περιληφθούν στην ίδια δικογραφία.

Το περιστατικό που οδήγησε στον τραυματισμό της 45χρονης συνέβη το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου σε κατάστημα εστίασης, το οποίο βρίσκεται εντός του χώρου πολυεστίασης (food court) του εμπορικού κέντρου.

Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης