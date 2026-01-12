ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Πάτρα: Πείστηκε να κατέβει η γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Πολυκατοικία ταράτσα Γυναίκα Πυροσβεστική Αστυνομία

Πάτρα: Πείστηκε να κατέβει η γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο σημείο είχε τοποθετηθεί ειδικό στρώμα διάσωσης από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματευόταν με τη γυναίκα

Πάτρα: Πείστηκε να κατέβει η γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (12/1) στην περιοχή του  Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα, καθώς μία γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας. Λίγο μετά τις 2 η γυναίκα φέρεται να πείστηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις με τις αρχές και κατέβηκε από την ταράτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η πολυκατοικία βρίσκεται επί της οδού Γαμβέτα και Αστιγγος και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Στον χώρο είχε τοποθετηθεί ειδικό στρώμα διάσωσης, ενώ ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματευόταν με τη γυναίκα.



Πάτρα: Πείστηκε να κατέβει η γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πάτρα: Πείστηκε να κατέβει η γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης