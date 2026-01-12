Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Πάτρα: Πείστηκε να κατέβει η γυναίκα που απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στο σημείο είχε τοποθετηθεί ειδικό στρώμα διάσωσης από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματευόταν με τη γυναίκα
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας (12/1) στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα, καθώς μία γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας. Λίγο μετά τις 2 η γυναίκα φέρεται να πείστηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις με τις αρχές και κατέβηκε από την ταράτσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, η πολυκατοικία βρίσκεται επί της οδού Γαμβέτα και Αστιγγος και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.
Στον χώρο είχε τοποθετηθεί ειδικό στρώμα διάσωσης, ενώ ψυχολόγος της αστυνομίας διαπραγματευόταν με τη γυναίκα.
