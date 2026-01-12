Ταξί αύριο (13/1): Απεργία κάνουν οι οδηγοί, χειρόφρενο για 48 ώρες

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί διαμαρτύρονται για την υποχρεωτική μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα, τα υψηλά κόστη και τα φορολογικά βάρη, ενώ ο ΣΑΤΑ προειδοποιεί για συνέχιση των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα

Ξεκινά αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, η 48ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει οι οδηγοί των ταξί.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, με βασικό λόγο την έντονη αντίδραση του κλάδου στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Απεργία ταξί: Πιθανή πανελλαδική διάσταση

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, οι αυτοκινητιστές ενδέχεται να προχωρήσουν και σε άλλες 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες.

Συγκεκριμένα, όπως είχε δηλώσει πριν από λίγες ημέρες ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, οι απεργιακές κινητοποιήσεις που ξεκινούν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου  θα είναι επαναλαμβανόμενες 48ωρες. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί αναμένεται να συνεδριάσει προκειμένου να αποφασίσει τη συμμετοχή της, δίνοντας ενδεχομένως πανελλαδικό χαρακτήρα στις κινητοποιήσεις.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ τόνισε ότι οι οδηγοί ταξί δεν κινητοποιούνται για συντεχνιακά αιτήματα, αλλά, όπως είπε, για τη διατήρηση της δουλειάς τους, την οποία χαρακτήρισε κοινωνική προσφορά στο πλαίσιο της δημόσιας μεταφοράς και με συγκεκριμένους κανόνες.
