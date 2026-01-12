Ταξί αύριο (13/1): Απεργία κάνουν οι οδηγοί, χειρόφρενο για 48 ώρες

Οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί διαμαρτύρονται για την υποχρεωτική μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα, τα υψηλά κόστη και τα φορολογικά βάρη, ενώ ο ΣΑΤΑ προειδοποιεί για συνέχιση των κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα