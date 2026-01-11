Οι αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ για τις τοποθετήσεις αντιστράτηγων, αντιναυάρχων και αντιπτεράρχων

Όλα τα ονόματα





α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ



(1) Τον Αντιστράτηγο Σταύρο Παπασταθόπουλο (AM: 47233), ως Γενικό Επιθεωρητή Στρατού.







(3) Τον Αντιστράτηγο Αναστάσιο Πολύχρονο (AM: 47894), ως διοικητή Διακλαδικής Διοίκησης Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης.



(4) Τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Καραμανίδη (AM: 47933), ως Επιτελάρχη Γενικού Επιτελείου Στρατού.







(6) Τον Αντιστράτηγο Αθανάσιο Σαπλαούρα (AM: 47449), ως διοικητή Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Στρατού.



(7) Τον Υποστράτηγο Νικόλαο Γκρέτσα (AM: 48980), ως διοικητή Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.



β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ



(2) Τον Αντιναύαρχο (Μ) Πιέρρο Κοντοδιό ΠΝ (ΑΜ: Μ-803), ως διοικητή Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού.



γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ



(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Βασίλειο Μπρούμα (16855), ως υπαρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.



(2) Τον Αντιπτέραρχο (ΜΑ) Δημήτριο Φανάρα (ΑΜ: 16482), ως γενικό επιθεωρητή Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.



(3) Τον Υποπτέραρχο (Ι) Κωσταντίνο-Σάββα Τζοβάρα (16906), ως διοικητή Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης.



Το ΚΥΣΕΑ αποφάσισε τη διατήρηση στη θέση τους, των παρακάτω:



α. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ



(1) Τον Αντιστράτηγο Ανδρέα Κορωνάκη (AM: 46829), ως υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού.



(2) Τον Αντιστράτηγο Δημήτριο Βακεντή (AM: 47301), ως διοικητή Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου.



(3) Τον Αντιστράτηγο Παναγιώτη Καβιδόπουλο (AM: 47843), ως διοικητή Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Θράκης.



β. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ



(1) Τον Αντιναύαρχο Χρήστο Σασιάκο ΠΝ (ΑΜ: 1930), ως αρχηγό Στόλου.



(2) Τον Αντιναύαρχο Θεόδωρο Μικρόπουλο ΠΝ (ΑΜ: 1911), ως υπαρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας.



γ. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ



(1) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Παναγιώτη Γεωργακόπουλο (ΑΜ: 16418), ως αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.



(2) Τον Αντιπτέραρχο (Ι) Κωνσταντίνο Μπούζο (ΑΜ: 16433), ως επιτελάρχη Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας.