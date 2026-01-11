Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λαμία: Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος και διακομίστηκε στο νοσοκομείο
Η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και δυστυχώς το σπίτι στο εσωτερικό του καταστράφηκε ολοσχερώς

Συναγερμός για πυρκαγιά σε σπίτι σήμανε το πρωί της Κυριακής (11/1) στη νότια πλευρά της πόλης Λαμίας, στην οδό Λεβαδείας.

Οι γείτονες είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου και ενημέρωσαν το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.  Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις και οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν από το διαμέρισμα έναν ηλικιωμένο, σύμφωνα με το lamiareport.gr. 

Ο ηλικιωμένος, που είχε εισπνεύσει πολύ καπνό, απεγκλωβίστηκε και παρελήφθη από διασώστες του ΕΚΑΒ για να διακομιστεί στο νοσοκομείο Λαμίας, ενώ ο γιος του, που και αυτός είχε μπει στο φλεγόμενο σπίτι αρνήθηκε τη διακομιδή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πυρκαγιά που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και δυστυχώς το σπίτι στο εσωτερικό του καταστράφηκε ολοσχερώς.

