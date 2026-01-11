Συνέλαβαν 40χρονο επειδή έπαιζε μουσική στη διαπασών στον Κορυδαλλό, κατασχέθηκαν 6 ηχεία και 2 ενισχυτές
Συνέλαβαν 40χρονο επειδή έπαιζε μουσική στη διαπασών στον Κορυδαλλό, κατασχέθηκαν 6 ηχεία και 2 ενισχυτές

Η ηχητική εγκατάσταση είχε τεθεί σε λειτουργία από τον ιδιοκτήτη της, προκαλώντας όχληση στους περιοίκους

Σε κατάσχεση έξι ηχείων υψηλής ισχύος και δύο ενισχυτών ήχου προχώρησαν αστυνομικοί στον Κορυδαλλό, στο πλαίσιο ελέγχων για καταγγελίες περί διατάραξης κοινής ησυχίας, ενώ συνελήφθη ο 40χρονος ιδιοκτήτης της οικίας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν τις βραδινές ώρες της 10ης Ιανουαρίου 2026 από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, με τη συνδρομή δυνάμεων της Ο.Π.Κ.Ε. και της Άμεσης Δράσης, σε οικισμό της περιοχής του Κορυδαλλού.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντός της οικίας εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η ηχητική εγκατάσταση, η οποία είχε τεθεί σε λειτουργία από τον ιδιοκτήτη, προκαλώντας όχληση στους περιοίκους.

Ο 40χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Κορυδαλλού, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για διατάραξη κοινής ησυχίας.
