Στις 13:00 η συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη την Τρίτη στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι αγρότες έχουν ορίσει δύο επιτροπές και περιμένουν απαντήσεις για το αν ο πρωθυπουργός θα τους δεχθεί όλους μαζί ή αν θα γίνουν δύο διαδοχικές συναντήσεις - Ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των μπλόκων