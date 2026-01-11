Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Χιονιάς και στην Αττική
Η Ελλάδα εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων χειμερινών καιρικών φαινομένων, καθώς από σήμερα αρχίζει μια ψυχρή εισβολή που θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις κλιματολογικές συνθήκες παντού στη χώρα.
Ιδιαίτερα στην Αττική, αναμένονται πτώσεις της θερμοκρασίας, δυνατοί άνεμοι και πιθανές χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές. Τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι από το απόγευμα της Κυριακής, οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν σημαντική πτώση. Αυτό δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για χιονόπτωση, κάτι που οι ειδικοί θεωρούν σχεδόν βέβαιο για την περιοχή της Αττικής.
Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι το καιρικό φαινόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «πολική φωτοβολίδα». Οι πιθανότητες για ευρείες και σε κάποιες περιοχές έντονες χιονοπτώσεις φτάνουν το 75% από την Κυριακή μέχρι το βράδυ της Δευτέρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση, κυρίως από την Κυριακή, με μειώσεις που θα ξεπερνούν τους 10 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό το γεγονός θα εντείνει το κρύο και πιθανώς να οδηγήσει σε χιονόπτωση στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Αττικής.
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr