Χιονιάς και στην Αττική

Ιδιαίτερα στην Αττική, αναμένονται πτώσεις της θερμοκρασίας, δυνατοί άνεμοι και πιθανές χιονοπτώσεις ακόμη και σε πεδινές περιοχές. Τα πιο πρόσφατα προγνωστικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι από το απόγευμα της Κυριακής, οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν σημαντική πτώση. Αυτό δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για χιονόπτωση, κάτι που οι ειδικοί θεωρούν σχεδόν βέβαιο για την περιοχή της Αττικής.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι το καιρικό φαινόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «πολική φωτοβολίδα». Οι πιθανότητες για ευρείες και σε κάποιες περιοχές έντονες χιονοπτώσεις φτάνουν το 75% από την Κυριακή μέχρι το βράδυ της Δευτέρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση, κυρίως από την Κυριακή, με μειώσεις που θα ξεπερνούν τους 10 βαθμούς σε πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό το γεγονός θα εντείνει το κρύο και πιθανώς να οδηγήσει σε χιονόπτωση στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Αττικής.