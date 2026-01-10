Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
Νεκρή ηλικιωμένη μετά από φωτιά στο σπίτι της στη Βέροια
Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στα Ριζώματα Ημαθίας, με μία ηλικιωμένη να ανασύρεται νεκρή μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της.
Η φωτιά ξέσπασε στη μονοκατοικία κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες.
Σύμφωνα με το veriotis.gr, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο σπίτι την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της και αργότερα διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρή.
