Περιστέρι: Ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή από διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες
Μια ανείπωτη τραγωδία γράφτηκε νωρίτερα στο Περιστέρι όπου μια ηλικιωμένη ανασύρθηκε νεκρή μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο διαμέρισμά της.
Λίγο μετά τις 9 στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής σήμανε συναγερμός για φωτιά που έκαιγε σε διαμέρισμα διπλοκατοικίας επί της οδού Ταινάρου.
Στο σημείο επιχείρησαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 Πυροσβέστες οι οποίοι αφού έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά έβγαλαν χωρίς τις αισθήσεις της και με εκτεταμένα εγκαύματα την 87χρονη ιδιοκτήτρια από το καμένο σπίτι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά η άτυχη γυναίκα βρισκόταν μόνη της ενώ ο γιος της, ο οποίος μένει στο διπλανό σπίτι, αν και αντιλήφθηκε τι συνέβη δεν μπόρεσε να τη βοηθήσει εξαιτίας των καπνών που έβγαιναν από το φλεγόμενο διαμέρισμα.
Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι η 87χρονη να ξέχασε ανοιχτή την κουζίνα με αποτέλεσμα να εκραγεί η φιάλη υγραερίου και οι φλόγες να επεκταθούν και στο υπόλοιπο σπίτι.
Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος στο ισόγειο της πολυκατοικίας, που μίλησε στο protothema.gr, η γυναίκα ζούσε μόνη της στο διαμέρισμά της. Ο γιος της, που μένει στο διπλανό διαμέρισμα, δυστυχώς δεν πρόλαβε να ανοίξει να την βγάλει όταν το σπίτι της γέμισε με καπνούς.
Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, στο δήμο Περιστερίου Αττικής. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 10, 2026
