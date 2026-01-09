«Η απώλειά του με γεμίζει θλίψη»: Ο Γιώργος Πατούλης αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη
Με ανάρτησή του ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής και νυν δήμαρχος Αμαρουσίου αποκάλυψε ότι ήταν ξαδέλφια με τον γνωστό ηθοποιό
Το δικό του «αντίο» στον Χρήστο Πολίτη, τον «Γιάγκο Δράκο» της επιτυχημένης σειράς «Λάμψη», είπε δημοσίως ο Γιώργος Πατούλης, ενώ αποκάλυψε ότι είχαν και συγγενική σσχέση, καθώς ήταν ξαδέλφια.
Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής δημοσίευσε σήμερα το μεσημέρι μία φωτογραφία του Χρήστου Πολίτη στο Facebook για να τον αποχαιρετήσει. Μάλιστα, ο Γιώργος Πατούλης τόνισε ότι από τον γνωστό καλλιτέχνη θυμάται την αξιοπρέπεια και την ευαισθησία του.
Συγκεκριμένα, ο κ. Πατούλης έγραψε:
«Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Πολίτης και μαζί του φεύγει ένα κομμάτι προσωπικής μου ιστορίας, αφού εκτός από τη γνωστή του πορεία στον χώρο του πολιτισμού, ήταν και ξάδελφός μου, με καταγωγή από τα ίδια πάτρια εδάφη της Κρήτης.
Η απώλειά του με γεμίζει θλίψη.
Θα τον θυμάμαι για την αξιοπρέπεια, την ευαισθησία και το ήθος του, στοιχεία που χαρακτήριζαν και τη ζωή και το έργο του. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή.
Στις στιγμές μας, στις κουβέντες μας, στη διαδρομή του», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Πατούλης.
«Ο αδελφός μου ήταν ένας εργάτης του θεάτρου. Αγαπούσε το θέατρο και ήταν σεμνός άνθρωπος. Δεν είχε ποτέ ούτε συνεντεύξεις έδινε, ούτε ανακάτευε την οικογένειά του, ούτε τίποτα. Ήταν εργάτης του θεάτρου», είπε για τον Χρήστο Πολίτη ο αδελφός του, Γιώργος Πιατουλάκης.
«Όλοι λέγανε τα καλύτερα λόγια, ότι για το ήθος του, για το ταλέντο του, για τη σεμνότητά του. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος. Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του να αποτραβηχτεί για να μην έχει καμία σχέση με κανέναν. Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα…», πρόσθεσε ο Γιώργος Πιατουλάκης.
«Ήταν ένας εργάτης του θεάτρου»Σημειώνεται ότι η κηδεία του Χρήστου Πολίτη πρόκειται να γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.
