Ορκίστηκε σήμερα ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη

Ποιος είναι ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου

Μέχρι σήμερα, είτε η σχετική νομοθεσία δεν είχε εφαρμοστεί πλήρως, είτε ακολουθούνταν εθιμικές πρακτικές. Πρόκειται, συνεπώς, για μια ιστορική ημέρα τόσο για την Ελληνική Πολιτεία όσο και για τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα ότι οι νόμοι του κράτους εφαρμόζονται με συνέπεια και διαφάνεια.Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Βουλευτής Έβρου κ. Χρήστος Δερμετζόπουλος και ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, κ. Ιλχάν Σαμπρή Αχμέτ, ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας κ. Γιώργος Καλαντζής, εκπρόσωποι της Μουσουλμανικής μειονότητας, οι σοφολογιότατοι τοποτηρητές Μουφτήδες, οι πρόεδροι των διαχειριστικών επιτροπών μουσουλμανικής περιουσίας, Ιεροδιδάσκαλοι Ισλαμικής Θρησκείας και άλλα εξέχοντα μέλη της Μουσουλμανικής Μειονότητας.Ο Εμίν Σερίφ γεννήθηκε το 1967, είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων τέκνων. Ομιλεί, πλην της ελληνικής, την αραβική και τουρκική γλώσσα.Γεννήθηκε στο χωριό Σιδηρώ του νομού Έβρου και το 1980 μετέβη στη Δαμασκό όπου φοίτησε στο Ινστιτούτο Al-Furqan. Ήταν ο πρώτος Έλληνας μουσουλμάνος που ταξίδεψε στη Δαμασκό για σπουδές.Μετά την αποφοίτησή του το 1986, ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία και στη συνέχεια σπούδασε στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Μεδίνα στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας. Έκτοτε υπηρετεί ως Ιμάμης στον Έβρο.Το 2004 διορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιμάμης για την εξυπηρέτηση των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων αθλητών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.Έχει εκφωνήσει ομιλίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση των μουσουλμάνων στην Ελλάδα, έχει τελέσει Χατζ ως προσκεκλημένος του Βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας εκπροσωπώντας τη μουσουλμανική μειονότητα Θράκης και μετείχε στη συντακτική ομάδα του βιβλίου «Ισλαμικές αρχαιότητες στην Ξάνθη».