Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε 57χρονος που πετούσε ψυγεία, κλιματιστικά και πλυντήρια σε περιοχή της Ασπροβάλτας
ΕΛΛΑΔΑ
Ο 57χρονος πετούσε παλιές οικιακές συσκευές και είδη οικιακού εξοπλισμού – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

Σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με 3ετή αναστολή καταδικάστηκε 57χρονος που πετούσε παλιές οικιακές συσκευές και είδη οικιακού εξοπλισμού σε περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης εντόπισαν ψυγεία, κλιματιστικά και πλυντήρια μέχρι καρέκλες και τραπέζια. Ο ίδιος κρίθηκε ότι μετέφερε τα αντικείμενα με Ι.Χ. φορτηγό.

Όπως διαπιστώθηκε, έξω από μονοκατοικία που νοίκιαζε ο 57χρονος στην ίδια περιοχή, υπήρχε σωρός από ανακυκλώσιμα απόβλητα και διάφορα άλλα ογκώδη αστικά απορρίμματα, χωρίς να έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Ο 57χρονος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, που τον έκρινε ένοχο για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Κατά της καταδικαστικής απόφασης άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος.
