Τζόκερ 8/1/26: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης - Τα νούμερα που κερδίζουν

Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου 2026 η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 9.800.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 3, 15, 17, 26, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 7.

Στη σημερινή κλήρωση πραγματοποιήθηκε τζακ ποτ.

