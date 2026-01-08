Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Τροχαίο στην Αττική Οδό μετά την έξοδο Κύμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα - Κλειστές οι αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας
Τροχαίο ατύχημα έχει σημειωθεί επί της Αττικής Οδού μετά την έξοδο Κύμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Οι αριστερές λωρίδες είναι κλειστές.
Η κυκλοφορία διεξάγεται από τις δεξιές λωρίδες, με πιθανές καθυστερήσεις.
Τροχαίο ατύχημα μετά την έξοδο Κύμης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 8, 2026
Αριστερές λωρίδες κλειστές.
Αναμένονται καθυστερήσεις.
