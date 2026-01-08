Σοβαρό επεισόδιο με τραυματίες στον Πύργο, ανάμεσα στα θύματα ένας ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του
ΕΛΛΑΔΑ
Πύργος Επεισόδιο

Η συμπλοκή σταμάτησε χάρη σε αστυνομική παρέμβαση

Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο οικογένειες στην περιοχή της Παλαιοβαρβάσαινας Πύργου σημειώθηκε χθες, στη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκαν ένας ηλικιωμένος άνδρας και ο 12χρονος εγγονός του.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων, με πιθανή αιτία διαμάχης αδιευκρίνιστες προσωπικές διαφορές, με συνέπεια να οδηγηθούν σε συμπλοκή, η οποία σταμάτησε χάρη σε αστυνομική παρέμβαση.

Ο ηλικιωμένος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ενώ ο 12χρονος έχει διακομιστεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας με κατάγματα, όπου και νοσηλεύεται.

