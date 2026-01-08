Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Σοβαρό επεισόδιο με τραυματίες στον Πύργο, ανάμεσα στα θύματα ένας ηλικιωμένος και ο 12χρονος εγγονός του
Η συμπλοκή σταμάτησε χάρη σε αστυνομική παρέμβαση
Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε δύο οικογένειες στην περιοχή της Παλαιοβαρβάσαινας Πύργου σημειώθηκε χθες, στη διάρκεια του οποίου τραυματίστηκαν ένας ηλικιωμένος άνδρας και ο 12χρονος εγγονός του.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, δέχθηκαν επίθεση από ομάδα ατόμων, με πιθανή αιτία διαμάχης αδιευκρίνιστες προσωπικές διαφορές, με συνέπεια να οδηγηθούν σε συμπλοκή, η οποία σταμάτησε χάρη σε αστυνομική παρέμβαση.
Ο ηλικιωμένος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, ενώ ο 12χρονος έχει διακομιστεί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας με κατάγματα, όπου και νοσηλεύεται.
