Νεκρός ο ένας οδηγός στο τροχαίο τα ξημερώματα στον Κηφισό: Στο όχημά του έπεσε φορτηγό από το αντίθετο ρεύμα

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω, λίγο πριν τις 6 τα ξημερώματα της Πέμπτης

Τραγική εξέλιξη στο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στον Κηφισό στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, με τον έναν εκ των δύο οδηγών να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον οδηγό του φορτηγού που κινείτο προς Πειραιά όταν έπεσε πάνω του ένα παρόμοιο όχημα με κατεύθυνση προς Κηφισιά αφού έσπασε τις μπάρες και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.


Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρύτερα ο οδηγός του φορτηγού που για άγνωστο λόγο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα.

