Live η κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό με ουρά 14 χιλιομέτρων στο ρεύμα καθόδου έπειτα από σύγκρουση φορτηγών, πού έχει κίνηση τώρα
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Κηφισό, λεωφόρο Αθηνών, λεωφόρο Κηφισίας και λεωφόρο Μεσογείων
Αφόρητη είναι η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα στον Κηφισό, έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο ύψος της Ιεράς οδού, ενώ την ίδια ώρα οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Συγκεκριμένα, σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8/01, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, στο ρεύμα προς Λαμία.
Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.
Αυτή την ώρα, 11:30, στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς και συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω ενώ οι οδηγοί συναντούν δυσκολίες και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφισίας.
Η ουρά των αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Πειραιά φτάνει αυτή την ώρα στα 14 χιλιόμετρα!
Πού αλλού έχει κίνηση τώραΠροβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, καθώς επίσης και στη Θηβών, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Κηφισίας.
