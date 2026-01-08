Live η κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό με ουρά 14 χιλιομέτρων στο ρεύμα καθόδου έπειτα από σύγκρουση φορτηγών, πού έχει κίνηση τώρα
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Μποτιλιάρισμα Τροχαίο ατύχημα

Live η κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό με ουρά 14 χιλιομέτρων στο ρεύμα καθόδου έπειτα από σύγκρουση φορτηγών, πού έχει κίνηση τώρα

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε Κηφισό, λεωφόρο Αθηνών, λεωφόρο Κηφισίας και λεωφόρο Μεσογείων

Live η κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό με ουρά 14 χιλιομέτρων στο ρεύμα καθόδου έπειτα από σύγκρουση φορτηγών, πού έχει κίνηση τώρα
UPD: 21 ΣΧΟΛΙΑ
Αφόρητη είναι η κατάσταση μέχρι και αυτή την ώρα στον Κηφισό, έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο ύψος της Ιεράς οδού, ενώ την ίδια ώρα οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στους υπόλοιπους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Συγκεκριμένα, σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 8/01, όταν δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους, στο ρεύμα προς Λαμία.

Δείτε live την κίνηση ΕΔΩ.




Αυτή την ώρα,  11:30, στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Κηφισιάς και συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω ενώ οι οδηγοί συναντούν δυσκολίες και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφισίας.

Η ουρά των αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Πειραιά φτάνει αυτή την ώρα στα 14 χιλιόμετρα!

Live η κίνηση στους δρόμους: Χάος στον Κηφισό με ουρά 14 χιλιομέτρων στο ρεύμα καθόδου έπειτα από σύγκρουση φορτηγών, πού έχει κίνηση τώρα




Κλείσιμο

Πού αλλού έχει κίνηση τώρα 

Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών, καθώς επίσης και στη Θηβών, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Κηφισίας.
UPD: 21 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης