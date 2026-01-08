Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό από σύγκρουση φορτηγών στο Αιγάλεω, καθυστερήσεις έως 25΄ στην Αττική Οδό
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισού Κηφισός

Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό από σύγκρουση φορτηγών στο Αιγάλεω, καθυστερήσεις έως 25΄ στην Αττική Οδό

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό από σύγκρουση φορτηγών στο Αιγάλεω, καθυστερήσεις έως 25΄ στην Αττική Οδό
Κώστας Στάμου
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ
Ταλαιπωρία για τους οδηγούς το πρωί της Πέμπτης στον Κηφισό μετά από τροχαίο με σύγκρουση δύο φορτηγών σημειώθηκε πριν τις 6 το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά.



Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω, μετά τη συμβολή της Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών.

Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το φορτηγό που είχε κατεύθυνση προς Κηφισιά για άγνωστο λόγο πέρασε το διάζωμα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το φορτηγό που κινείτο προς Πειραιά

Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω ενώ οι οδηγοί συναντούν δυσκολίες και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφίσίας.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.

Κλείσιμο


Σημειώνεται ότι από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι οδηγοί των δύο φορτηγών, με τον έναν εκ των δύο να είναι σε σοβαρότερη κατάσταση
Κώστας Στάμου
UPD: 3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης