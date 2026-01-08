Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό από σύγκρουση φορτηγών στο Αιγάλεω, καθυστερήσεις έως 25΄ στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό από σύγκρουση φορτηγών στο Αιγάλεω, καθυστερήσεις έως 25΄ στην Αττική Οδό
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Ταλαιπωρία για τους οδηγούς το πρωί της Πέμπτης στον Κηφισό μετά από τροχαίο με σύγκρουση δύο φορτηγών σημειώθηκε πριν τις 6 το πρωί στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Πειραιά.
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω, μετά τη συμβολή της Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών.
Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το φορτηγό που είχε κατεύθυνση προς Κηφισιά για άγνωστο λόγο πέρασε το διάζωμα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το φορτηγό που κινείτο προς Πειραιά
Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω ενώ οι οδηγοί συναντούν δυσκολίες και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφίσίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.
Σημειώνεται ότι από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι οδηγοί των δύο φορτηγών, με τον έναν εκ των δύο να είναι σε σοβαρότερη κατάσταση
Η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω, μετά τη συμβολή της Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών.
Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν οι αστυνομικοί, το τροχαίο σημειώθηκε όταν το φορτηγό που είχε κατεύθυνση προς Κηφισιά για άγνωστο λόγο πέρασε το διάζωμα, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με το φορτηγό που κινείτο προς Πειραιά
Στην κάθοδο του Κηφισού η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και συνεχίζεται μέχρι το Αιγάλεω ενώ οι οδηγοί συναντούν δυσκολίες και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο και σε τμήματα της Μεσογείων και της Κηφίσίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 8, 2026
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας,
5΄-10΄στην έξοδο για Πειραιά. https://t.co/Ldd4eVPMQi
Σημειώνεται ότι από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι οδηγοί των δύο φορτηγών, με τον έναν εκ των δύο να είναι σε σοβαρότερη κατάσταση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα