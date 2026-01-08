Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Αντιπαράθεση για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου στην ΑΑΔΕ
Η υπάλληλος χαρακτηρίζει εκδικητική τη μετακίνηση – Η Αρχή διευκρινίζει ότι η τοποθέτηση έγινε σύμφωνα με το νόμο
Ένταση έχει προκληθεί σχετικά με τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, πρώην διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε Γενική Διεύθυνση της ΑΑΔΕ που δεν σχετίζεται άμεσα με τις αρμοδιότητές της. Η ίδια υποστηρίζει ότι η τοποθέτηση της αποσυνδέει από το αντικείμενο των ελέγχων, ενώ η ΑΑΔΕ τονίζει ότι η διαδικασία έγινε σύμφωνα με τον νόμο και δεν επηρεάζει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Η ανακοίνωση της Παρασκευής ΤυχεροπούλουΗ κα. Τυχεροπούλου, η οποία είχε σημαντικό ρόλο στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέρει ότι η τοποθέτησή της εκτός του νέου τμήματος Διοίκησης του Φορέα Πληρωμών συνιστά «εκδικητική και καταχρηστική» μετακίνηση.
Σύμφωνα με την ίδια, η αλλαγή αυτή την απομακρύνει από τον επιχειρησιακό και ελεγκτικό πυρήνα του νέου Φορέα, ενώ στελέχη που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας διατηρούν τις αρμοδιότητές τους. Υποστηρίζει ότι η μετακίνηση στο Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης της ΑΑΔΕ την τοποθετεί σε θέση που δεν αξιοποιεί την εμπειρία και την εξειδίκευσή της σε ελέγχους, ενώ παράλληλα πλήττει τη λειτουργία του νέου Φορέα υπό τη σκέπη της ΑΑΔΕ.
Η απάντηση της ΑΑΔΕΜε αφορμή ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της υπαλλήλου, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η τοποθέτηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου έγινε σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 5264/2025 κατά τη μαζική μετάβαση των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.
Σύμφωνα με την Αρχή:
Το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων τοποθετήθηκε σε αντίστοιχες θέσεις στη ΓΔΕΛΕΠ ή σε συναφείς Γενικές Διευθύνσεις με όμοια καθήκοντα με αυτά που είχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η οργανική θέση της κας Τυχεροπούλου ήταν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Τμήμα Προμηθειών, με αρμοδιότητα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μεταφέρθηκε σε γραφείο της ΓΔΕΛΕΠ με όμοια καθήκοντα.
Η τοποθέτησή της δεν επηρεάζει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Τέλος, η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι υπάλληλοι διαθέτουν δυνατότητες υπηρεσιακής αναφοράς και υπόκεινται στους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπει η νομοθεσία.
