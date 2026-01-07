Θύμα απάτης ηλικιωμένη στη Μυτιλήνη, της απέσπασαν 10.000 ευρώ: Δύο συλλήψεις
Οι δράστης έπεισαν τη γυναίκα να τους δώσει τα χρήματα προφασιζόμενοι ότι η κόρη της χρειαζόταν εγχείρηση

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η ΕΛΑΣ στη Μυτιλήνη για απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, από την οποία απέσπασαν 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., εξιχνιάστηκε, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, υπόθεση απάτης, που διαπράχθηκε πριν από μία εβδομάδα περίπου, σε βάρος ηλικιωμένης ημεδαπής – κατοίκου της πόλης.

Με πρόσχημα την άμεση χειρουργική επέμβαση

Οι δράστες (άνδρας και γυναίκα) επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την παθούσα, προσποιούμενοι κατά περίπτωση ιατρό και συγγενικό της πρόσωπο (κόρη της) και με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης της τελευταίας (κόρης), κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη να παραδώσει σε γυναίκα, η οποία μετέβη στην οικία της σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.

Μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, ταυτοποιήθηκε μια 32χρονη αλλοδαπή, η οποία μετέβη στην οικία της ηλικιωμένης και παρέλαβε από την τελευταία το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό.

Σε βάρος της 32χρονης σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της απάτης, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης.

