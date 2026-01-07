Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

και με την έκδοση των 2,00€

Κλασικές και σύγχρονες συνταγές, αλμυρές και γλυκές, που αναδεικνύουν τη θαλπωρή της κατσαρόλας, από καθημερινά οικογενειακά φαγητά, μέχρι πιο «μελετημένα» πιάτα φούρνου και γρήγορες λύσεις στη χύτρα.: Μιλάμε για είδη κατσαρόλας και υλικά κατασκευής, δηλαδή αναλύουμε το πιο επικό σκεύος της ελληνικής κουζίνας.Η κατσαρόλα: το σκεύος που γράφει ιστορία. Από τη μαμά και τη γιαγιά μέχρι τη σύγχρονη κουζίνα, παραμένει η πιο σταθερή αξία στη γαστρονομία. Είναι ο πιστός μας σύμμαχος – αυτός που εμπιστευόμαστε όταν θέλουμε σιγουριά, νοστιμιά και απόλυτη επιτυχία.Σε αυτό το τεύχος την αποθεώνουμε. Δείχνουμε ποια είδη κατσαρόλας υπάρχουν, πώς επιλέγονται, πώς καθαρίζονται και πώς συντηρούνται για να αντέχουν μια ζωή. Επιλέγουμε πρώτες ύλες – από κρέας και λαχανικά μέχρι ρύζι, ζυμαρικά και υλικά ζαχαροπλαστικής – και μαγειρεύουμε κλασικά, μοντέρνα, γρήγορα ή παραδοσιακά.Ναι, έχουμε χύτρα ταχύτητας, έχουμε γλυκά κατσαρόλας, έχουμε και… κατσαρόλα στον φούρνο.Πάρτε στα χέρια το απόλυτο σκεύος και πάμε κουζίνα.Ξεφυλλίστε τις σελίδες του τεύχους και απολαύστε:Ανακαλύπτουμε τα πάντα τα επικά αυτά σκεύη που δεν λείπουν από καμία κουζίνα. Κι έτσι, θα μάθουμε πώς να διαλέγουμε πάντα την κατσαρόλα που καλύπτει ιδανικά τις δικές μας ανάγκες.Τα αγαπημένα των οικογενειακών τραπεζιών όλης της ζωής μας!Χοιρινό πρασοσέλινο, Λεμονάτο κοτόπουλο με πατάτες, Χυλοπιτάκι με κοτόπουλο, Σμυρναίικα σουτζουκάκια με ρύζι, Μοσχαράκι με μελιτζάνεςΟ συνδυασμός κατσαρόλας και φούρνου είναι άπαιχτος! Μιλάμε για την τέλεια γεύση και υφή.Κρεμμύδια γεμιστά με ρύζι, Σουφλέ ζυμαρικών με μπέικον και σπανάκι, Ρολό κοτόπουλο με πατάτες, Γεμιστά κολοκυθάκια με αυγολέμονο, Μπριζόλες με ρύζι στον φούρνοΣώζει χρόνο, προσφέρει ταχύτητα και μπουστάρει και τον μαγειρική αυθορμητισμό, όπως λέμε «σε 20 λεπτά τρώμε»! Κι ας μην έχουμε τίποτα έτοιμο τη στιγμή που το θέλουμε...Μοσχάρι γιουβέτσι, Φακές, Κοτόπουλο στιφάδο, Ρεβίθια λεμονάτα, Τούρτα σοκολάταςΘα φαγωθούν προτού ακόμα το φτιάξετε, θα σας φέρουν στο μυαλό χειμωνιάτικες αναμνήσεις από παλιά!Τούρτα λευκό μωσαϊκό, Κρέμα κατσαρόλας, Χαλβάς Φαρσάλων, Ρυζόγαλο, Γλυκό του κουταλιού πορτοκάλιΤο παρελθόν μπορεί να σε τιμωρήσει, ακόμη και εάν δεν έχεις κάνει απολύτως τίποτα κακό; Κι όμως, ναι. Γιατί οι χειρότεροι εφιάλτες είναι εκείνοι που βασανίζουν τους αθώους, κάνοντας τη ζωή τους μιαατελείωτη δοκιμασία αγωνίας.Ένα πολύ ιδιαίτερο, ευαίσθητο αλλά και εξαιρετικά επίκαιρο ζήτημα χρησιμοποιεί ο Alex North σαν κεντρικό μοτίβο για το μυθιστόρημα «Οι σκιές»: Το τι συμβαίνει όταν τα παιδιά γίνονται εγκληματίες -αλλά και εξίσου, ποιο είναι το αποτέλεσμα όταν τα θύματά τους είναι κι αυτά παιδιά.Η υπόθεση του βιβλίου, ένα από τα πιο επιτυχημένα του North, με εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο, περιστρέφεται γύρω από μια δολοφονία. Πρόκειται για κάτι που συνέβη 25 χρόνια πριν, όταν ένας έφηβος, ο Τσάρλι Κράμπτρι σόκαρε τόσο πολύ τη βρετανική κοινωνία με την αγριότητά του, ώστε όχι μόνο έγινε πασίγνωστος και διαβόητος, αλλά απέκτησε και... θαυμαστές.Ο Alex North περιγράφει με απαράμιλλη παραστατικότητα, σαν αστυνομικός ρεπόρτερ παρά ως μυθιστοριογράφος, το πώς η αποτρόπαια πράξη του Κράμπτρι προσέλαβε σχεδόν μυθικές διαστάσεις και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για επίδοξους μιμητές του. Με τον εφιάλτη των «φόνων-αντιγράφων» ζει επί 25 χρόνια ο Πολ Άνταμς, μιας και, τόσο ο δράστης όσο και το θύμα ήταν φίλοι του. Μεγαλώνοντας, ο Πολ κατάφερε, με πολύ κόπο και σκληρή προσπάθεια, να προχωρήσει, να κάνει μια νέα αρχή στη ζωή του. Τώρα, όμως, εξαιτίας της άνοιας από την οποίαν υποφέρει η υπέργηρη μητέρα του, ο Πολ Άνταμς αναγκάζεται να επιστρέψει στο πατρικό του σπίτι, κάτι που απέφευγε συστηματικά, καθώς προσπαθούσε να αποφύγει τα «φαντάσματα». Και μόλις διαβαίνει το κατώφλι εκείνου του στοιχειωμένου σπιτιού, ξεχύνονται δαίμονες που τον πολιορκούν, σαν αγέλη από αιμοβόρες νυχτερίδες. Θυμίζοντας στον Πολ ότι ο Τσάρλι Κράμπτρι, αφού σκότωσε τον κοινό τους φίλο, εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακήκαι αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.