Πέθανε σε ηλικία 31 ετών ο δημοσιογράφος Οδυσσέας Πάππος
ΕΛΛΑΔΑ
Δημοσιογράφος

Πέθανε σε ηλικία 31 ετών ο δημοσιογράφος Οδυσσέας Πάππος

Τις τελευταίες ημέρες νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός»

Πέθανε σε ηλικία 31 ετών ο δημοσιογράφος Οδυσσέας Πάππος
Πέθανε σε ηλικία 31 ετών ο δημοσιογράφος της «Καθημερινής» Οδυσσέας Πάππος.

Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου γιατροί και νοσηλευτές αγωνίστηκαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο Οδυσσέας Πάππος εργαζόταν στο τμήμα των διεθνών ειδήσεων της Καθημερινής τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ στο παρελθόν είχε εργαστεί και σε άλλα μεγάλα Μέσα.

Είχε σπουδάσει Φιλοσοφία στο Ρέθυμνο. Είχε παίξει στο «Φιλίζι», την ταινία μικρού μήκους του Φοίβου Κοντογιάννη, ενώ μετέφρασε το «Ο,τι μου κάνει κέφι» του Τζορτζ Οργουελ (εκδ. Μεταίχμιο) και το «Σχίζοντας τους αιθέρες» της Κέρι Γκρίνγουντ (εκδ. Κουκουβάγια).

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης