Ιερέας στη Μεσσηνία έριξε το Σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος, δείτε βίντεο
Μεσσηνία Θεοφάνια

Πρωτότυπος καθαγιασμός υδάτων στο Καλό Νερό Τριφυλίας

Με έναν πρωτότυπο τρόπο πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων στην παραλία του Καλού Νερού, στην Τριφυλία Μεσσηνίας.

Ιερέας κοινότητας της περιοχής έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα του Κυπαρισσιακού Κόλπου ακολουθώντας μια ιδιαίτερη πρακτική, την οποία εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια ως προσωπική παράδοση. Συγκεκριμένα, ο ιερέας έδεσε τον Σταυρό με πετονιά σε καλάμι ψαρέματος και στη συνέχεια τον έριξε στη θάλασσα από την παραλία του Καλού Νερού.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε από το tharrosnews.gr, αποτυπώνοντας τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο τελέστηκε ο αγιασμός.

