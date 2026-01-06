Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Ιερέας στη Μεσσηνία έριξε το Σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος, δείτε βίντεο
Ιερέας στη Μεσσηνία έριξε το Σταυρό στη θάλασσα με καλάμι ψαρέματος, δείτε βίντεο
Πρωτότυπος καθαγιασμός υδάτων στο Καλό Νερό Τριφυλίας
Με έναν πρωτότυπο τρόπο πραγματοποιήθηκε ο καθαγιασμός των υδάτων στην παραλία του Καλού Νερού, στην Τριφυλία Μεσσηνίας.
Ιερέας κοινότητας της περιοχής έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα του Κυπαρισσιακού Κόλπου ακολουθώντας μια ιδιαίτερη πρακτική, την οποία εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια ως προσωπική παράδοση. Συγκεκριμένα, ο ιερέας έδεσε τον Σταυρό με πετονιά σε καλάμι ψαρέματος και στη συνέχεια τον έριξε στη θάλασσα από την παραλία του Καλού Νερού.
Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε από το tharrosnews.gr, αποτυπώνοντας τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο τελέστηκε ο αγιασμός.
Ιερέας κοινότητας της περιοχής έριξε τον Σταυρό στη θάλασσα του Κυπαρισσιακού Κόλπου ακολουθώντας μια ιδιαίτερη πρακτική, την οποία εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια ως προσωπική παράδοση. Συγκεκριμένα, ο ιερέας έδεσε τον Σταυρό με πετονιά σε καλάμι ψαρέματος και στη συνέχεια τον έριξε στη θάλασσα από την παραλία του Καλού Νερού.
Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε από το tharrosnews.gr, αποτυπώνοντας τον ξεχωριστό τρόπο με τον οποίο τελέστηκε ο αγιασμός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα