Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Επίθεση από αγνώστους σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη, δείτε φωτογραφίες
Επίθεση από αγνώστους σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη, δείτε φωτογραφίες
Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία
Επίθεση από αγνώστους σημειώθηκε χθες το βράδυ στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη.
Από την επίθεση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.
Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει:
«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.
Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».
Δείτε φωτογραφίες
Από την επίθεση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.
Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει:
«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.
Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα