Επίθεση από αγνώστους σε γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη, δείτε φωτογραφίες
Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία

Επίθεση από αγνώστους σημειώθηκε χθες το βράδυ στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας στην Πεύκη.

Από την επίθεση σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις.

Σε ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία αναφέρει:

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τη χθεσινοβραδινή επίθεση που προκάλεσε υλικές ζημιές στα γραφεία της Β1 ΔΕΕΠ Βορείου Τομέα Αθηνών στην Πεύκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».

Δείτε φωτογραφίες

bandalismoi-nd-_3_
bandalismoi-nd-_2_
bandalismoi-nd-_1_
