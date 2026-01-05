Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Αλιβέρι, εγκλωβίστηκε μια γυναίκα
Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Αλιβέρι, εγκλωβίστηκε μια γυναίκα
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου στον Περιφερειακό δρόμο Αλιβερίου, στο οποίο μάλιστα υπήρξε και εγκλωβισμός μιας γυναίκας.
Ειδικότερα, το ένα αυτοκίνητο υπέστη σοβαρή παραμόρφωση στην αριστερή του πλευρά, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η γυναίκα οδηγός στο εσωτερικό της καμπίνας και να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν τη γυναίκα οδηγό, η οποία παρελήφθη τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.
Δείτε φωτογραφίες
Ειδικότερα, το ένα αυτοκίνητο υπέστη σοβαρή παραμόρφωση στην αριστερή του πλευρά, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η γυναίκα οδηγός στο εσωτερικό της καμπίνας και να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν τη γυναίκα οδηγό, η οποία παρελήφθη τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στα δύο οχήματα.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα