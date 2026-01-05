Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Αλιβέρι, εγκλωβίστηκε μια γυναίκα
ΕΛΛΑΔΑ
Εύβοια

Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Αλιβέρι, εγκλωβίστηκε μια γυναίκα

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Εύβοια: Σφοδρή σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο Αλιβέρι, εγκλωβίστηκε μια γυναίκα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου στον Περιφερειακό δρόμο Αλιβερίου, στο οποίο μάλιστα υπήρξε και εγκλωβισμός μιας γυναίκας.

Ειδικότερα, το ένα αυτοκίνητο υπέστη σοβαρή παραμόρφωση στην αριστερή του πλευρά, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί η γυναίκα οδηγός στο εσωτερικό της καμπίνας και να χρειαστεί η επέμβαση της Πυροσβεστικής. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να βγάλουν τη γυναίκα οδηγό, η οποία παρελήφθη τραυματισμένη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Eviathema.gr - Τροχαίο ατύχημα στο Αλιβέρι


Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στα δύο οχήματα. 

Δείτε φωτογραφίες 

evia-troxaio2
evia-troxaio-_3_
evia-troxaio-_2_
evia-troxaio-_1_

