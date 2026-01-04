Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από Δευτέρα 5/1 το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό

Με τροποποιημένο ωράριο θα λειτουργεί από αύριο Δευτέρα 5 Ιανουαρίου το, λόγω των δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν για την επέκταση της Καλαμαριάς.ενώ θα ολοκληρώνονται πιο νωρίς.Ειδικότερα, τα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 06:30 τις καθημερινές και στις 08:00 τα Σαββατοκύριακα αντί για τις 05:30, ενώ θα ολοκληρώνονται πιο νωρίς, δηλαδή στις 23:00 αντί για τις 00:30 ή 02:00 που ίσχυε για Παρασκευές και Σάββατα.Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, από τη Δευτέρα 05/01/2026 το πρόγραμμα δρομολογίων του Μετρό Θεσσαλονίκης τροποποιείται ως εξής:-Δευτέρα έως Παρασκευή: 06.30 – 23.00-Σάββατο και Κυριακή: 08.00 – 23.00