Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από Δευτέρα 5/1 το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό
Τα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 06:30 τις καθημερινές και στις 08:00 τα Σαββατοκύριακα αντί για τις 05:30, ενώ θα ολοκληρώνονται πιο νωρίς, δηλαδή στις 23:00 αντί για τις 00:30 ή 02:00 που ίσχυε για Παρασκευές και Σάββατα
Με τροποποιημένο ωράριο θα λειτουργεί από αύριο Δευτέρα 5 Ιανουαρίου το μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν για την επέκταση της Καλαμαριάς. Τα δρομολόγια θα ξεκινούν πλέον πιο αργά ενώ θα ολοκληρώνονται πιο νωρίς.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, από τη Δευτέρα 05/01/2026 το πρόγραμμα δρομολογίων του Μετρό Θεσσαλονίκης τροποποιείται ως εξής:
-Δευτέρα έως Παρασκευή: 06.30 – 23.00
-Σάββατο και Κυριακή: 08.00 – 23.00
