ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ταλαιπωρία για τους ταξιδιώτες σε Μαρτίνο, Κόμβο Βαγίων, Κιάτο και Αρχαία Νεμέα, έκλεισαν δρόμους οι αγρότες

Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από Δευτέρα 5/1 το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό
ΕΛΛΑΔΑ
Απεργία Μετρό Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από Δευτέρα 5/1 το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό

Τα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 06:30 τις καθημερινές και στις 08:00 τα Σαββατοκύριακα αντί για τις 05:30, ενώ θα ολοκληρώνονται πιο νωρίς, δηλαδή στις 23:00 αντί για τις 00:30 ή 02:00 που ίσχυε για Παρασκευές και Σάββατα

Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από Δευτέρα 5/1 το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό
10 ΣΧΟΛΙΑ
Με τροποποιημένο ωράριο θα λειτουργεί από αύριο Δευτέρα 5 Ιανουαρίου το μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν για την επέκταση της Καλαμαριάς. Τα δρομολόγια θα ξεκινούν πλέον πιο αργά ενώ θα ολοκληρώνονται πιο νωρίς.

Ειδικότερα, τα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 06:30 τις καθημερινές και στις 08:00 τα Σαββατοκύριακα αντί για τις 05:30, ενώ θα ολοκληρώνονται πιο νωρίς, δηλαδή στις 23:00 αντί για τις 00:30 ή 02:00 που ίσχυε για Παρασκευές και Σάββατα.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της σταδιακής εξέλιξης των δοκιμών στην επέκταση προς Καλαμαριά, από τη Δευτέρα 05/01/2026 το πρόγραμμα δρομολογίων του Μετρό Θεσσαλονίκης τροποποιείται ως εξής:

-Δευτέρα έως Παρασκευή: 06.30 – 23.00

-Σάββατο και Κυριακή: 08.00 – 23.00
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης