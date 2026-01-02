Ανάβυσσος: Απήγαγαν 40χρονο και τον ξυλοκόπησαν για χρέος 16.000 ευρώ – 20χρονος Ρουμάνος ο ιθύνων νους

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη - Τον 20χρονο Ρουμάνο βοήθησαν ένας 47χρονος συμπατριώτης του κι ένας 21χρονος Έλληνας - Το μοιραίο λάθος των δραστών και η ενημέρωση της Αστυνομίας από τον πατέρα του θύματος