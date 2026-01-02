43χρονος στη Θεσσαλονίκη παρενόχλησε 20χρονη σε μπαρ κι αυτή τον έδειρε με τον σύντροφό της
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σύλληψη Ξυλοδαρμός

43χρονος στη Θεσσαλονίκη παρενόχλησε 20χρονη σε μπαρ κι αυτή τον έδειρε με τον σύντροφό της

Ο 43χρονος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, εξύβριση και απειλή σε βάρος 20χρονης και του συντρόφου της – Συνελήφθησαν και οι δύο νεαροί μετά το επεισόδιο

43χρονος στη Θεσσαλονίκη παρενόχλησε 20χρονη σε μπαρ κι αυτή τον έδειρε με τον σύντροφό της
10 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 43χρονου προέβησαν, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση σε βάρος 20χρονης και για απειλή εναντίον του 24χρονου συντρόφου της.

Πιο συγκεκριμένα, ο 43χρονος αλλοδαπός, ενώ βρισκόταν σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, παρενόχλησε σεξουαλικά, θώπευσε και έβρισε τη νεαρή κοπέλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 20χρονη και ο σύντροφός της αντέδρασαν, προκάλεσαν σωματικές βλάβες και εξύβρισαν τον 43χρονο, με αποτέλεσμα, επίσης, να συλληφθούν.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης