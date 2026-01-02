Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
43χρονος στη Θεσσαλονίκη παρενόχλησε 20χρονη σε μπαρ κι αυτή τον έδειρε με τον σύντροφό της
Ο 43χρονος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, εξύβριση και απειλή σε βάρος 20χρονης και του συντρόφου της – Συνελήφθησαν και οι δύο νεαροί μετά το επεισόδιο
Στη σύλληψη ενός 43χρονου προέβησαν, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Θεσσαλονίκη, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και εξύβριση σε βάρος 20χρονης και για απειλή εναντίον του 24χρονου συντρόφου της.
Πιο συγκεκριμένα, ο 43χρονος αλλοδαπός, ενώ βρισκόταν σε μπαρ της Θεσσαλονίκης, παρενόχλησε σεξουαλικά, θώπευσε και έβρισε τη νεαρή κοπέλα. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 20χρονη και ο σύντροφός της αντέδρασαν, προκάλεσαν σωματικές βλάβες και εξύβρισαν τον 43χρονο, με αποτέλεσμα, επίσης, να συλληφθούν.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
