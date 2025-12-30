Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας του δήμου μετά από εισπνοή τοξικών ουσιών
Χανιά: Στο νοσοκομείο δύο εργαζόμενοι καθαριότητας του δήμου μετά από εισπνοή τοξικών ουσιών
Οι δύο εργαζόμενοι παρουσίασαν έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της εργασίας τους και κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή τους στο νοσοκομείο
Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκαν το βράδυ της Δευτέρας (29/12) δύο εργαζόμενοι καθαριότητας του Δήμου Χανίων, καθώς εισέπνευσαν τοξικές ουσίες που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι σε κάδο απορριμμάτων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους οι δύο εργαζόμενοι ένιωσαν έντονη αδιαθεσία και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή τους στο νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και παρέμειναν όλο το βράδυ.
Το περιστατικό γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, ο οποίος τονίζει ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά επικίνδυνη και ανεύθυνη ενέργεια.
Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:
«Τις γιορτινές μέρες ο κόσμος χαίρεται και διασκεδάζει. Παράλληλα, όμως, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα δίνουν τον δικό τους αγώνα για να παραμείνει η πόλη καθαρή και ασφαλής.
Δυστυχώς, κάποιοι ασυνείδητοι έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή δύο εργαζομένων του Δήμου, τοποθετώντας τοξικές ουσίες σε κάδους απορριμμάτων. Αποτέλεσμα ήταν να εισπνεύσουν τοξικές ουσίες και να περάσουν το βράδυ στο νοσοκομείο.
Η ευθύνη που έχουμε όλοι να προστατεύουμε τους ανθρώπους που εργάζονται για το κοινό καλό, αλλά και το περιβάλλον, είναι μεγάλη και δεν πρέπει να την αγνοούμε».
