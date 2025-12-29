Νέο Ηράκλειο: 16χρονος με κουζινομάχαιρο λήστεψε 12χρονες - «Κορίτσια τα κινητά σας με τον καλό ή τον άσχημο τρόπο»

Το περιστατικό, σύμφωνα με τον πατέρα του ενός εκ των κοριτσιών, συνέβη ενώ οι δύο φίλες είχαν βγει για βόλτα