Ο Νικολόπουλος «αποκαλύπτει» επιστολή στον... Πούτιν για να δείξουν οι δορυφόροι του αν υπήρχε ξυλόλιο στα Τέμπη - Βίντεο

O πρώην υπουργός ανέφερε ότι η πρωτοβουλία δεν προέρχεται από πολιτικό πρόσωπο, αλλά από ομάδα δικηγόρων στην Ελλάδα, οι οποίοι –όπως είπε– έχουν κινηθεί νομικά, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στη ρωσική πλευρά!