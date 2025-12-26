Ανεστίδης: «Δεν έχουν κατασχέσει τους λογαριασμούς του "Φραπέ" και κατάσχεσαν τους δικούς μου; Είμαι καθαρός... τζάμι»
Ανεστίδης: «Δεν έχουν κατασχέσει τους λογαριασμούς του "Φραπέ" και κατάσχεσαν τους δικούς μου; Είμαι καθαρός... τζάμι»
«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα», τόνισε ο αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο στα Μάλγαρα
«Δεν έχω κάνει καμία παρατυπία. Είμαι καθαρός... τζάμι», δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από τα αγροτικά μπλόκα στα Μάλγαρα, του οποίου οι τραπεζικοί λογαριασμοί δεσμεύθηκαν πριν από λίγες ημέρες για δηλώσεις εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων και αιτήσεις επιδότησης για τα έτη 2019 έως 2024, καθώς και τη δήλωση για το 2025 που αφορά ρυζοχώραφα.
Ειδικότερα, μιλώντας στο open, ο κ. Ανεστίδης τόνισε πως «εγώ δεν ήμουν σε έλεγχο. Το θέμα μου πήγε κατευθείαν στον Εισαγγελέα και μετά στην Ευρωπαία Εισαγγελέα χωρίς να ειδοποιηθώ. Δεν έχω κάνει καμία παρατυπία. Είμαι καθαρός... τζάμι. Όλοι μαζί είδαμε τις δηλώσεις μου, τις είδαν καθρέπτης».
Σε ερώτηση αν υπάρχουν εξελίξεις μετά τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχειών του, ο κ. Ανεστίδης δήλωσε «δεν έχω πάρει ακόμα κανένα χαρτί. Ο δικηγόρος μου, μου είπε ότι αύριο είναι πιθανό να το πάρουμε. Όλα τα μαθαίνουμε από τα δημοσιεύματα, δεν έχω τίποτα στα χέρια μου».
Ο κ. Ανεστίδης υπογράμμισε πως «αν υπήρχε κάποια παρατυπία, έπρεπε να με ειδοποιήσουν, όπως γίνεται συνήθως. Εδώ υπάρχουν χιλιάδες εγκλωβισμένα ΑΦΜ. Κατασχέθηκαν τα χρήματά τους; Όχι. Για τον "Φραπέ" ακούσαμε ότι δεν του έχουν κατασχέσει ούτε τους λογαριασμούς ούτε τίποτα, ούτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε εμένα έπεσε αυτός ο συρφετός. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα γιατί είμαι καθαρός.
Αν το έκανα για άλλους λόγους, θα το δούμε, θα αποδειχθεί. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της».
Επίσης, επεσήμανε πως «σήμερα το μεσημέρι κατασχέθηκαν και οι λογαριασμοί ενός συναδέλφου μου».
Για το αν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των δρόμων απάντησε ότι «το Σαββατοκύριακο θα αφήσουμε το ρεύμα της εισόδου προς Θεσσαλονίκη ελεύθερο να γυρίσει ο κόσμος κανονικά. Από αύριο το μεσημέρι προς απόγευμα θα κλείσουμε το ρεύμα προς την έξοδο».
