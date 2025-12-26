Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Ελεγχόμενη έκρηξη στην Κυψέλη έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου, δείτε βίντεο
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12), όταν περίοικος εντόπισε στην οδό Αμοργού στην Κυψέλη ένα ύποπτο αντικείμενο τυλιγμένο με καφέ ταινία, από το οποίο εξείχε ένα καλώδιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολίτης ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι Αρχές και να δρομολογηθεί η μετάβαση κλιμακίου του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους.
Μάλιστα, πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στο σημείο.
Λόγω των μέτρων ασφαλείας και των ερευνών, διεκόπη για λίγη ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δροσοπούλου και στην Πατησίων και στα δύο ρεύματα, από το ύψος της οδού Ανάφης έως το ύψος της οδού Πάρου.
