Φαρμακονήσι: Εντοπίστηκαν 76 μετανάστες σε δύο περιστατικά, σε εξέλιξη έρευνες για κορίτσι που αγνοείται
Τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα σκάφος της Frontex και χερσαίες δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες
Σε συναγερμό τέθηκαν χθες οι λιμενικές αρχές της Λέρου, για δύο περιστατικά με μετανάστες στο Φαρμακονήσι. Συνολικά εντοπίστηκαν 76 μετανάστες, ενώ οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για να εντοπίσουν ένα ανήλικο κορίτσι που φέρεται να αγνοείται στη θάλασσα.
Το πρώτο περιστατικό έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η Λιμενική Αρχή της Λέρου ενημερώθηκε για την παρουσία μεγάλου αριθμού ατόμων στο νησί. Κατά τις χερσαίες έρευνες, στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Λιμενικού Σώματος –ΕΛ.ΑΚΤ. εντόπισαν 38 μετανάστες (20 άνδρες, 14 γυναίκες και 4 ανήλικους).
Το Λιμενικό μετέφερε 13 άτομα με περιπολικό σκάφος στο Λακκί, ενώ οι υπόλοιποι 27 οδηγήθηκαν με σκάφος της FRONTEX στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας. Όλοι τους οδηγήθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Λέρου.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ανάμεσά τους βρισκόταν ανήλικο κορίτσι που έπεσε στη θάλασσα. Οι αρχές ενεργοποίησαν το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησαν έρευνες, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τρία περιπολικά σκάφη, σκάφος της FRONTEX και χερσαίες δυνάμεις. Οι έρευνες συνεχίζονται.
Το δεύτερο περιστατικό έγινε λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι, όταν εντοπίστηκαν επιπλέον 38 μετανάστες (25 άνδρες, 12 γυναίκες και 1 ανήλικος), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με σκάφος της FRONTEX στο λιμάνι Αγίας Μαρίνας και στη συνέχεια στην Κ.Ε.Δ. του νησιού.
Την προανάκριση και για τα δύο περιστατικά έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Λέρου.
