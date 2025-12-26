Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Πρωτοχρονιά με κρύο και ψυχρότερες αέριες μάζες, η πρόγνωση του Κολυδά για τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου
Η εικόνα από τη διέλευση των διαταραχών παραπέμπει σε έναν «χειμερινό» καιρό με εναλλαγές παρά σε επίμονη κακοκαιρία, γράφει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ
Τα τελευταία στοιχεία για τον καιρό με τον οποίο θα αποχαιρετήσουμε το 2025 και θα υποδεχθούμε το 2026 παρουσίασε το μεσημέρι της Παρασκευής ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.
Όπως αναφέρει, οι ατμοσφαιρικές διεργασίες που εξελίσσονται πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο δίνουν τον τόνο των πρώτων ημερών του Ιανουαρίου, συνδυάζοντας τον χειμωνιάτικο χαρακτήρα με στοιχεία μεταβλητότητας και αβεβαιότητας.
Ειδικά για τις βροχές ο κ. Κολυδάς επισημαίνει ότι η Ελλάδα εντάσσεται σε μια ζώνη ελαφρώς έως μέτρια θετικών ανωμαλιών ιδιαίτερα στα δυτικά, τα κεντρικά και κατά διαστήματα στα νότια της χώρας, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι σε εβδομαδιαία βάση οι βροχοπτώσεις τείνουν να είναι λίγο περισσότερες από τα κανονικά κλιματικά επίπεδα χωρίς όμως να διαφαίνεται κάποιο ακραίο επεισόδιο.
Όπως σημειώνει η εικόνα από τη διέλευση των διαταραχών παραπέμπει σε έναν «χειμερινό» καιρό με εναλλαγές παρά σε επίμονη κακοκαιρία.
Αντίθετα, γράφει ο κ. Κολυδάς, στο πεδίο των θερμοκρασιών η Ελλάδα τοποθετείται στο όριο ή και εντός περιοχών με αρνητικές θερμοκρασιακές ανωμαλίες κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.
«Αυτό σημαίνει ότι οι μέσες εβδομαδιαίες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν χαμηλότερα από τα κλιματικά κανονικά χωρίς απαραίτητα να συνεπάγονται ακραίο ψύχος» γράφει ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ.
Επομένως, κατά τον Θοδωρή Κολυδά, η ένδειξη είναι ότι το τέλος του 2025 και οι πρώτες ημέρες του 2026 θα έχουν πιο χειμερινό χαρακτήρα με ψυχρότερες αέριες μάζες να κατεβαίνουν από κεντρική και ανατολική Ευρώπη προς τα Βαλκάνια και το Αιγαίο.
H ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 2026— Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 26, 2025
✅Η Πρωτοχρονιά δεν σηματοδοτεί μόνο την αλλαγή του ημερολογίου, αλλά και την πρώτη «υπογραφή» του καιρού στο νέο έτος. Οι ατμοσφαιρικές διεργασίες που εξελίσσονται πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο δίνουν τον τόνο των… pic.twitter.com/qcLsaCvtlL
