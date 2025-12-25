Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Το «Jingle Bells» έγινε... ζεϊμπέκικο: Δείτε τις φιγούρες που έβαλε χορευτής
Εμπνευστής και εκτελεστής της ιδέας ο χορευτής Αλέξανδρος Μουσούλος
Μια τελείως διαφορετική προσέγγιση προς το δημοφιλές σε όλο τον κόσμο χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Jingle Bells» έκανε ο χορευτής Αλέξανδρος Μουσούλος.
Η ιδέα ήταν να επιχειρήσει να μετατρέψει την αγγλική εκδοχή του «Τρίγωνα Κάλαντα» σε... ζεϊμπέκικο με την ανάλογη χορογραφία.
Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάστηκε το μεσημέρι των Χριστουγέννων στον ΣΚΑΪ και τα σχόλια δικά σας...
