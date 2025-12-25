Κήρυγμα του Μητροπολίτη Κοζάνης: Όλοι κυκλοφορούν με ένα σκυλί πια, εκεί κατήντησε η Ελλάδα - Τι είπε για τα κορίτσια που «κυκλοφορούν ημίγυμνα»