Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Εντοπίστηκαν 275 κιλά εκρηκτικής ύλης σε φορτηγάκι στην Κάλυμνο, τρεις συλλήψεις
Εντοπίστηκαν 275 κιλά εκρηκτικής ύλης σε φορτηγάκι στην Κάλυμνο, τρεις συλλήψεις
Δύο άντρες και μια γυναίκα οι συλληφθέντες - Ο ένας από αυτούς είχε μεταφέρει τα εκρηκτικά με σκάφος στο νησί
Στις συλλήψεις τριών ατόμων, ηλικίας 33, 34 και 70 ετών (γυναίκα και δύο άνδρες) προχώρησαν τη Δευτέρα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη προμήθεια, μεταφορά και κατοχή εκρηκτικών υλών.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος σε δύο οχήματα που επέβαιναν οι δράστες όπου σε ένα από αυτά (Ι.Χ. φορτηγό) βρέθηκαν 275 κιλά εκρηκτικής ύλης.
Όπως διακριβώθηκε, λίγο νωρίτερα την ιδία ημέρα ο 34χρονος αφίχθηκε με πλωτό σκάφος στο νησί της Καλύμνου, όπου μετέφερε τις εκρηκτικές ύλες και με τη συνδρομή των συγκατηγορούμενων του τις μεταφόρτωσε στο φορτηγό αυτοκίνητο.
Το σκάφος, το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και τα 275 κιλά εκρηκτικής ύλης κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος σε δύο οχήματα που επέβαιναν οι δράστες όπου σε ένα από αυτά (Ι.Χ. φορτηγό) βρέθηκαν 275 κιλά εκρηκτικής ύλης.
Όπως διακριβώθηκε, λίγο νωρίτερα την ιδία ημέρα ο 34χρονος αφίχθηκε με πλωτό σκάφος στο νησί της Καλύμνου, όπου μετέφερε τις εκρηκτικές ύλες και με τη συνδρομή των συγκατηγορούμενων του τις μεταφόρτωσε στο φορτηγό αυτοκίνητο.
Το σκάφος, το Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο και τα 275 κιλά εκρηκτικής ύλης κατασχέθηκαν. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα