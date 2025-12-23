Μάχη για τη ζωή της δίνει εδώ και 1,5 χρόνο η 45χρονη Μαρία μετά από λάθος μετάγγιση αίματος - Έχει μείνει 35 κιλά

Η Μαρία Ορφανού στο νοσοκομείο όπου παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή

Κλείσιμο

«Ήθελα μόνο μια συγνώμη…»

Ο Βαγγέλης Χαχαριδάκης με τη σύζυγό του, Μαρία Ορφανού

Το χρονολόγιο των Γεγονότων

• Ιούνιος 2025 Παραιτείται και ο διοικητής του νοσοκομείου.

Δεύτερα Χριστούγεννα, ενάμιση χρόνο μετά τηκαι η οποία, σύμφωνα με την ίδια και την οικογένειά της, την έφερε ένα βήμα πριν από τον θάνατο,Το περιστατικό, που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης, παραμένει στο επίκεντρο ερευνών, με την οικογένειακαι τη δημοσιοποίηση του πορίσματος της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.Στις πρώτες εικόνεςνα παλεύει με κάθε ικμάδα δύναμης να σηκωθεί από το κρεβάτι. Τα βήματά της ασταθή, το σώμα της τρέμει, το πρόσωπό της αγνώριστο. Η λανθασμένη ομάδα αίματος κυκλοφορούσε στο σώμα της για περισσότερες από 20 ώρες – και παρόλα αυτά, η ίδια κατάφερε να νικήσει τον θάνατο. Συνεχίζει να παλεύει.Η Μαρία Ορφανού κάθε μέρα ευχαριστεί τον Θεό που της έδωσε τη δύναμη να αντέξει. «Τα παιδιά μου μου έδωσαν ζωή. Ο μικρός μου γιος, μόλις 11 χρονών, ζούσε μήνες μέσα στον θυμό και την αγανάκτηση βλέποντας τη μάνα του να λιώνει. Η κόρη μου άλλαξε πρόσωπο από το κλάμα. Είδαν τη μητέρα τους να χάνει σώμα, πρόσωπο, να παλεύει κάθε μέρα με τον θάνατο. Στη ΜΕΘ τα έβλεπα μόνο από το τζάμι για 20 μέρες. Και ο άντρας μου, ο Βαγγέλης, αγέρωχος δίπλα μου, να ελπίζει ότι θα ξανακρατήσει το χέρι μου και θα περπατήσουμε μαζί. Είναι ο ήρωάς μου: όταν πάλευα στις φυσικοθεραπείες, με έπαιρνε αγκαλιά και με ανέβαζε κάθε μέρα τρεις ορόφους».«Το μόνο που ήθελα ήταν να μου πουν μια συγνώμη και να με βοηθήσουν να γίνω καλά. Τίποτα παραπάνω. Αντί γι’ αυτό, κρύφτηκαν, συγκάλυψαν, με λοιδόρησαν. Δέχθηκα απίστευτο πόλεμο, μπουλινγκ, απειλές, εκφοβισμό. Δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσω έτσι. Ενάμιση χρόνο τώρα περιμένουμε να μάθουμε ποιοι ευθύνονται. Η ΕΔΕ που διέταξε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παραμένει κρυμμένη. Ο κ. Μπέας την ολοκλήρωσε, το πόρισμα παραδόθηκε τον Αύγουστο 2025, αλλά η 7η ΥΠΕ Κρήτης αρνείται να προχωρήσει στο πειθαρχικό. Μας κοροϊδεύουν και υπεκφεύγουν. Ως πότε;», λέει με αγανάκτηση ο σύζυγός της.«Η νέα χρονιά θα βρει τη γυναίκα μου να περπατάει – με δυσκολία, αλλά θα περπατάει. Πάλεψε με τον θάνατο. Είναι η ηρωίδα μου. Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χανίων έκανε άψογη δουλειά στην ΕΔΕ. Τώρα η 7η ΥΠΕ θα δικαιολογηθεί για τη συνεχιζόμενη συγκάλυψη; Έξι μήνες κρύβουν το πόρισμα. Αναγκαστήκαμε να καταθέσουμε μηνύσεις κατά αγνώστων. Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ αν ζητούσαν μια συγνώμη αντί να μας τραμπουκίσουν για να τρομάξουν και να κρύψουν το λάθος. Δεν φοβήθηκα τον θάνατο που στεκόταν πάνω από τη γυναίκα μου – θα φοβηθώ τους παρ' ολίγον δολοφόνους της; Όχι. Μέχτι τέλους, με το δίκιο μας».«Έζησα για τα παιδιά μου. Δεν θέλω να ξαναζήσει καμία οικογένεια αυτόν τον εφιάλτη. Ζητάω δικαίωση, απόδοση ευθυνών και μέτρα ασφαλείας στις μεταγγίσεις αίματος – όχι εκδίκηση. Πίσω από κάθε “ιατρικό λάθος” υπάρχει μια ανθρώπινη ζωή, μια οικογένεια που υποφέρει. Δεν θα σταματήσω.»Η 45χρονη Μαρία Ορφανού εισάγεται επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου με διάτρηση στομάχου. Υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης λαμβάνει λανθασμένα αίμα A+ αντί για την ομάδα της 0+.Λίγες ώρες μετά, εμφανίζει βαριά σήψη, πολυοργανική ανεπάρκεια και ίκτερο. Οι γιατροί δίνουν 20% πιθανότητες επιβίωσης. Μπαίνει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ για 25–26 ημέρες.Περίπου 20 ημέρες μετά, η οικογένεια ενημερώνεται για το λάθος. Καταγγέλλεται απόπειρα συγκάλυψης και έλλειψη συγγνώμης.Το περιστατικό βγαίνει στη δημοσιότητα μετά το τραγικό αντίστοιχο συμβάν στο Τζάνειο Νοσοκομείο (62χρονη κατέληξε). Ο Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτηρίζει το γεγονός «απαράδεκτο» και διατάσσει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).Ολοκλήρωση ΕΔΕ από τον διοικητή Νοσοκομείου Χανίων Γ. Μπέα. Παράδοση πορίσματος (20 καταθέσεις). Ο διοικητής Ρεθύμνου έχει ήδη παραιτηθεί.