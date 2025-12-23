Καιρός: Φθινοπωρινά Χριστούγεννα με βροχές σε όλη τη χώρα, πώς θα κάνουμε Πρωτοχρονιά - Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Ο καιρός θα είναι βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τα Χριστούγεννα, η αναλυτική πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική - Τι προβλέπουν Γιαννόπουλος, Μαρουσάκης, Ζιακόπουλος





Γιαννόπουλος: Τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι φθινοπωρινά Τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι όχι χειμωνιάτικα αλλά φθινοπωρινά, με βροχές κυρίως την παραμονή και λιγότερα φαινόμενα ανήμερα, νοτιάδες και θερμοκρασίες που αντιστοιχούν στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο.



η επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα στο Ιόνιο. Το βράδυ θα εκδηλωθούν καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, ενώ βροχές θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες σε όλα τα δυτικά. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες, που τη νύχτα θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα είναι 3 με 5 μποφόρ, με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 13 βαθμούς στα βόρεια και έως τους 18 βαθμούς στα νότια, δηλαδή 3 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή.



Η παραμονή των Χριστουγέννων θα είναι μια πολύ βροχερή ημέρα για σχεδόν όλη τη χώρα. Δεν αναμένονται βροχές μόνο στην Κρήτη και τις νότιες Κυκλάδες. Τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και λιγότερες στο Αιγαίο, ενώ πιο έντονες και με μεγαλύτερη διάρκεια θα είναι οι βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Οι νοτιάδες θα φτάνουν έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Βροχές θα σημειωθούν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.



Την Πέμπτη, ανήμερα των Χριστουγέννων 25/12, τις πρωινές ώρες θα συνεχίζονται οι βροχές στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ενδέχεται να είναι τοπικά έντονες. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από το βράδυ αναμένονται καταιγίδες στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νοτιάδες, με τη θερμοκρασία να φτάνει ενδεικτικά τους 17 βαθμούς στην Αθήνα και τους 14 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα είναι βροχερή, ενώ στην Αθήνα τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα σε σχέση με την Τετάρτη.



Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ωστόσο γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.



Οι επόμενες ημέρες έως την Τρίτη θα κυλήσουν με αίθριο καιρό, αλλά με χαμηλότερες θερμοκρασίες και αισθητή ψύχρα τις πρωινές και βραδινές ώρες.







Μαρουσάκης: Βροχές Τετάρτη και Πέμπτη, η πρώτη εκτίμηση για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς «Επιδεινώνεται σταδιακά και από τα δυτικά ο καιρός κι έτσι το διήμερο Τετάρτη - Πέμπτη θα συναντήσουμε αρκετές βροχές, καταιγίδες τοπικά ισχυρές κυρίως σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο τα 1200 με 1400 μέτρα και πάνω)», αναφέρει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης και συνεχίζει:



Κλείσιμο





Ζιακόπουλος: Η κακοκαιρία έρχεται από τα δυτικά Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αναλύοντας τον καιρό των εορτών, αναφέρει:



Με άστατο σκηνικό μπαίνει η χώρα στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων , καθώς βροχές, καταιγίδες και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά θα επηρεάσουν πολλές περιοχές από σήμερα έως και τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.Τα Χριστούγεννα φέτος θα είναι όχι χειμωνιάτικα αλλά φθινοπωρινά, με βροχές κυρίως την παραμονή και λιγότερα φαινόμενα ανήμερα, νοτιάδες και θερμοκρασίες που αντιστοιχούν στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο.Σήμερα Τρίτη 23/12,αναμένεται από το απόγευμα στο. Το βράδυ θα εκδηλωθούν καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, ενώ βροχές θα σημειωθούν από τις βραδινές ώρες σε όλα τα δυτικά. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιάδες, που τη νύχτα θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα είναι 3 με 5 μποφόρ, με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 13 βαθμούς στα βόρεια και έως τους 18 βαθμούς στα νότια, δηλαδή 3 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή.για σχεδόν όλη τη χώρα. Δεν αναμένονται βροχές μόνο στην Κρήτη και τις νότιες Κυκλάδες. Τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και λιγότερες στο Αιγαίο, ενώ πιο έντονες και με μεγαλύτερη διάρκεια θα είναι οι βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Οι νοτιάδες θα φτάνουν έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Βροχές θα σημειωθούν και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη., τις πρωινές ώρες θα συνεχίζονται οι βροχές στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία ενδέχεται να είναι τοπικά έντονες. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας. Από το βράδυ αναμένονται καταιγίδες στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα παραμείνουν νοτιάδες, με τη θερμοκρασία να φτάνει ενδεικτικά τους 17 βαθμούς στην Αθήνα και τους 14 στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη η ημέρα θα είναι βροχερή, ενώ στην Αθήνα τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα σε σχέση με την Τετάρτη.Η Παρασκευή θα ξεκινήσει με τοπικές βροχές κυρίως σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, ωστόσο γρήγορα τα φαινόμενα θα σταματήσουν και ο καιρός θα βελτιωθεί.Οι επόμενες ημέρες έως την Τρίτη θα κυλήσουν με αίθριο καιρό, αλλά με χαμηλότερες θερμοκρασίες και αισθητή ψύχρα τις πρωινές και βραδινές ώρες.«Επιδεινώνεται σταδιακά και από τα δυτικά ο καιρός κι έτσι το διήμερο Τετάρτη - Πέμπτη θα συναντήσουμε αρκετές βροχές, καταιγίδες τοπικά ισχυρές κυρίως σε θαλάσσιες - παραθαλάσσιες εκτάσεις, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά (ενδεικτικό υψόμετρο τα 1200 με 1400 μέτρα και πάνω)», αναφέρει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης και συνεχίζει:«Την Παρασκευή θα συνεχίσει άστατος ο καιρός με τα έντονα όμως φαινόμενα να περιορίζονται σημαντικά, ενώ ο βοριάς που θα επικρατήσει θα αρχίσει να ρίχνει τη θερμορασία και από βορρά προς νότο».Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος αναλύοντας τον καιρό των εορτών, αναφέρει:

«Σήμερα (Τρίτη 23/12), αξιόλογης έντασης βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται τις βραδινές - νυχτερινές ώρες στη Δ. Ελλάδα, όπου θα επικρατήσουν ΝΑ άνεμοι με ένταση 5 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 15 βαθμούς, αλλά στα νότια θα φθάσει τους 19 βαθμούς.



Την Παραμονή των Χριστουγέννων, βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν στη Δ. Ελλάδα, τη Δ. Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Τοπικά φαινόμενα μικρότερης έντασης αναμένονται στη υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα καθώς και στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΝΑ 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει.



Ο καιρός των Χριστουγέννων: (α) Στην κεντροανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βόρειου και του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στις θαλάσσιες –παραθαλάσσιες περιοχές.



(β Στη Δ. Ελλάδα βροχές και τοπικές ως το ξημέρωμα, στη συνέχεια σχετική βελτίωση και από τις βραδινές -κυρίως- ώρες νέος γύρος βροχών και τοπικών καταιγίδων.



(γ) Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τοπικά φαινόμενα μικρής διάρκειας και μεγάλα διαστήματα με βελτιωμένο καιρό.



(δ) Στις Κυκλάδες και την Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα λίγων πρόσκαιρων βροχών στις Κυκλάδες.



Την Παρασκευή 26/12), αρχικά στη Δ. Ελλάδα, την κεντροδυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά - Εύβοια προβλέπονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στις θαλάσσιες - παραθαλάσσιες περιοχές, αλλά βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στις προσήνεμες στο ΒΑ ρεύμα περιοχές και θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται παροδικές νεφώσεις και ίσως τοπικά φαινόμενα μικρής διάρκειας.



Αναφορικά με τις λοιπές βασικές μετεωρολογικές παραμέτρους του τριημέρου 24-26/12, τα χιόνια θα περιοριστούν στα ορεινά, οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν ιδιαίτερα προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Το Σαββατοκύριακο (27-28/12), θα επικρατήσει καιρός εξασθενημένου -από πλευρά φαινομένων- Β-ΒΑ ρεύματος, με κοινό χαρακτηριστικό για τις περισσότερες περιοχές της χώρας τις χαμηλές ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας.



Υ.Γ. Ξέρω ότι θέλετε να μάθετε τη γνώμη μου για τον καιρό της Πρωτοχρονιάς, αλλά τι μπορώ να σας πω εγώ όταν ζορίζεται ακόμα και ο «ΗΡΑΚΛΗΣ»;



Τσατραφύλλιας: Με μουντό, βροχερό καιρό και λίγα χιόνια τα φετινά Χριστούγεννα Με αρκετές βροχές οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα, λέει στην τελευταία του πρόγνωση ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.



Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:



«Οι περισσότερες βροχές το τριήμερο Τρίτη-Πέμπτη θα εκδηλωθούν στα δυτικά-βόρεια- ανατολικό Αιγαίο -Δωδεκάνησα

(καιρός τύπου -Π-).

-Τα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και στα χιονοδρομικά.

-Η θερμοκρασία θα γίνει λίγο πιο χειμωνιάτικη.

-Από την Παρασκευή και το Σ/Κ βελτιώνεται ο καιρός.

-Φινάλε το 2025 θα κάνει με περισσότερο κρύο και ίσως και χιονο-εκπλήξεις!

-Ακολουθεί η συσσώρευση υετού το επόμενο τριήμερο και ο καιρός σε 10 Χριστουγεννιάτικους προορισμούς.

Καλά Χριστούγεννα!»









Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα πιθανώς θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες.

Από το μεσημέρι προβλέπονται βροχές στο Ιόνιο, οι οποίες βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα δυτικά τμήματα, ενώ τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.



Τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Χιόνια θα πέσουν τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά.



Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά θα εξασθενήσουν.



Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.



Η πρόγνωση της ΕΜΥ ανά περιοχή Μακεδονία, Θράκη



Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Αργά το βράδυ στη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα σημειωθούν βροχές, οι οποίες θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα τμήματα. Το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 5 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Κρήτη.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς έως το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Αττική

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για την Τετάρτη 24-12-2025 (παραμονή Χριστουγέννων) Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη δυτική Θεσσαλία προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα παροδικών βροχών.



Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.



Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Ηπείρου και της Μακεδονίας.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση στα δυτικά τη νύχτα.



Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 και στα ανατολικά νησιωτικά τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για την Πέμπτη 25-12-2025 (Χριστούγεννα) Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Στη δυτική Ελλάδα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς ισχυρές νωρίς το πρωί και εκ νέου το βράδυ.



Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά το βράδυ.



Οι άνεμοι θα πνέουν στη Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι 3 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Πρόγνωση για την Παρασκευή 26-12-2025 (δεύτερη μέρα Χριστουγέννων) Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές, οι οποίες στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρές.

Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν το μεσημέρι και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με τοπικά 7 στο βόρειο Αιγαίο το πρωί.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ παγετός θα εμφανιστεί κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.



Πρόγνωση για το Σάββατο 27-12-2025 Λίγες τοπικές νεφώσεις σε όλη τη χώρα.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, με τοπικά 7 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές, ενώ παγετός θα σημειωθεί τοπικά τις πρωινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.