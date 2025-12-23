Φέτος τα Χριστούγεννα γίνονται… μαγικά με 300.000 δώρα! Εσύ άνοιξες το Magic Box;
Αύριο κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων - Πότε επιστρέφουν στα θρανία
Αύριο κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων - Πότε επιστρέφουν στα θρανία
Σήμερα οι μαθητές προσέρχονται κανονικά στην τάξη είτε για μάθημα, είτε σε πολλές σχολικές μονάδες για τις προγραμματισμένες σχολικές εκδηλώσεις
Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στα σχολεία καθώς αύριο, 24/12, ξεκινούν οι διακοπές των Χριστουγέννων.
Όπως ορίζει ο προγραμματισμός του υπουργείου Παιδείας, σήμερα οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσέρχονται κανονικά στην τάξη είτε για μάθημα, είτε σε πολλές σχολικές μονάδες για τις προγραμματισμένες σχολικές εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα. Οι απουσίες καταγράφονται όπως κάθε άλλη ημέρα.
Μετά από δύο εβδομάδες ξεκούρασης, η λήξη των διακοπών και η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες για την επανέναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.
Όπως ορίζει ο προγραμματισμός του υπουργείου Παιδείας, σήμερα οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσέρχονται κανονικά στην τάξη είτε για μάθημα, είτε σε πολλές σχολικές μονάδες για τις προγραμματισμένες σχολικές εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα. Οι απουσίες καταγράφονται όπως κάθε άλλη ημέρα.
Μετά από δύο εβδομάδες ξεκούρασης, η λήξη των διακοπών και η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες για την επανέναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα