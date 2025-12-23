Αύριο κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων - Πότε επιστρέφουν στα θρανία
ΕΛΛΑΔΑ
Σχολεία Διακοπές Χριστούγεννα

Αύριο κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων - Πότε επιστρέφουν στα θρανία

Σήμερα οι μαθητές προσέρχονται κανονικά στην τάξη είτε για μάθημα, είτε σε πολλές σχολικές μονάδες για τις προγραμματισμένες σχολικές εκδηλώσεις

Αύριο κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων - Πότε επιστρέφουν στα θρανία
Βασιλική Χρυσοστομίδου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα, Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025, στα σχολεία καθώς αύριο, 24/12, ξεκινούν οι διακοπές των Χριστουγέννων.

Όπως ορίζει ο προγραμματισμός του υπουργείου Παιδείας, σήμερα οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσέρχονται κανονικά στην τάξη είτε για μάθημα, είτε σε πολλές σχολικές μονάδες για τις προγραμματισμένες σχολικές εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα. Οι απουσίες καταγράφονται όπως κάθε άλλη ημέρα.

Μετά από δύο εβδομάδες ξεκούρασης, η λήξη των διακοπών και η επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες για την επανέναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.
Βασιλική Χρυσοστομίδου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Χριστούγεννα 2025 με τη φροντίδα της ΑΒ Βασιλόπουλος!

Φέτος, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσιάζει στην καμπάνια της, μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία με κεντρικό άξονα το γιορτινό τραπέζι για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα, δείχνοντας πώς η ΑΒ φροντίζει να μη λείψει τίποτα από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και το σπίτι.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης