Προσαγωγές σε καταλήψεις στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου
Δεν πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και δεν σημειώθηκαν επεισόδια στο σημείο
Επιχείρηση πραγματοποίησαν αστυνομικές δυνάμεις στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου, μετά από ένταση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών καθαρισμού στον χώρο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνεργεία είχαν μεταβεί στις εστίες για να πραγματοποιήσουν εργασίες καθαρισμού, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις από φοιτητές που βρίσκονται σε κατάληψη στον χώρο. Μετά το επεισόδιο ζητήθηκε η συνδρομή της Αστυνομίας.
Κατά την επέμβαση των αστυνομικών έγιναν επτά προσαγωγές, χωρίς όμως να υπάρξουν συλλήψεις. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι ήρεμη και δεν σημειώθηκαν περαιτέρω επεισόδια.
