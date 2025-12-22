Πλεύρης: Χορωδία λέσχης φιλίας ακύρωσε κάλαντα μετά τη διαφωνία μου με τον Δούκα, ελπίζω να μη μου απαγορεύσει την παρουσία στους χώρους του δήμου
ΕΛΛΑΔΑ
Θάνος Πλεύρης Χάρης Δούκας Κάλαντα

Πλεύρης: Χορωδία λέσχης φιλίας ακύρωσε κάλαντα μετά τη διαφωνία μου με τον Δούκα, ελπίζω να μη μου απαγορεύσει την παρουσία στους χώρους του δήμου

Μετά την ακύρωση της επίσκεψης της λέσχης φιλίας Αμπελοκήπων, ο υπουργό Μετανάστευσης πήγε στο κτήριο που στεγάζεται και έδωσε δώρα στα μέλη της

Πλεύρης: Χορωδία λέσχης φιλίας ακύρωσε κάλαντα μετά τη διαφωνία μου με τον Δούκα, ελπίζω να μη μου απαγορεύσει την παρουσία στους χώρους του δήμου
Στην καταγγελία ότι ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προκάλεσε την ακύρωση της επίσκεψης της χορωδίας της Λέσχης Φίλων Αμπελοκήπων στο Υπουργείο Μετανάστευσης να πει τα κάλαντα «λόγω της χθεσινής διαφωνίας (σσ. για το rave πάρτι έξω από εκκλησία στη Λαμπρινή) προχώρησε ο Θάνος Πλεύρης.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι λόγω της χθεσινής μου διαφωνίας με τον κ. @h_doukas η διοίκηση της Λέσχης Φιλίας ακυρώνει. Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό» έγραψε σε ανάρτησή του ο κ. Πλεύρης.



Ο υπουργός Μετανάστευσης στη συνέχεια πήγε μόνος του στην επίμαχη λέσχη φιλίας για να δώσει δώρα στα μέλητης αναρτώντας και το σχετικό βίντεο στο Χ. Σχολίασε, μάλιστα, δηκτικά «ευελπιστώ το επόμενο βήμα να μην είναι η απαγόρευση μου στους χώρους του δήμου,επειδή διαφωνώ με το δήμαρχο».

Η κόντρα που προηγήθηκε

Η κόντρα Πλεύρη-Δούκα ξεκίνησε μετά το street party που διοργάνωσε ο δήμος Αθηναίων στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή με DJ να στήινει την κονσόλα του στο πλατύσκαλο του ναού.

Κλείσιμο
Για το πάρτι τοποθετήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ντροπιαστικό με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να τον χαρακτηρίζει ακροδεξιό και να κάνει λόγο για υποκρισία και σκοταδισμό.

«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas (Χάρης Δούκας)».

Από την πλευρά του ο κ. Δούκας δημοσίευσε βίντεο από το πάρτι στο Twitter, αναφέροντας πως «παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή». Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, η εκδήλωση έγινε «για τέταρτη φορά με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς. Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ».

«Υποκρισία και σκοταδισμός. Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους. Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;», κατέληξε στην ανάρτησή του ο κ. Δούκας.

Δείτε βίντεο από το πάρτι στη Λαμπρινή: 

