Πλεύρης: Χορωδία λέσχης φιλίας ακύρωσε κάλαντα μετά τη διαφωνία μου με τον Δούκα, ελπίζω να μη μου απαγορεύσει την παρουσία στους χώρους του δήμου
Μετά την ακύρωση της επίσκεψης της λέσχης φιλίας Αμπελοκήπων, ο υπουργό Μετανάστευσης πήγε στο κτήριο που στεγάζεται και έδωσε δώρα στα μέλη της
«Μόλις ενημερώθηκα ότι λόγω της χθεσινής μου διαφωνίας με τον κ. @h_doukas η διοίκηση της Λέσχης Φιλίας ακυρώνει. Κάποιος μίλησε για σκοταδισμό» έγραψε σε ανάρτησή του ο κ. Πλεύρης.
Ο υπουργός Μετανάστευσης στη συνέχεια πήγε μόνος του στην επίμαχη λέσχη φιλίας για να δώσει δώρα στα μέλητης αναρτώντας και το σχετικό βίντεο στο Χ. Σχολίασε, μάλιστα, δηκτικά «ευελπιστώ το επόμενο βήμα να μην είναι η απαγόρευση μου στους χώρους του δήμου,επειδή διαφωνώ με το δήμαρχο».
Η κόντρα που προηγήθηκεΗ κόντρα Πλεύρη-Δούκα ξεκίνησε μετά το street party που διοργάνωσε ο δήμος Αθηναίων στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή με DJ να στήινει την κονσόλα του στο πλατύσκαλο του ναού.
Για το πάρτι τοποθετήθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, χαρακτηρίζοντας το γεγονός ντροπιαστικό με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να τον χαρακτηρίζει ακροδεξιό και να κάνει λόγο για υποκρισία και σκοταδισμό.
«Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party. Απλά ντροπή κ. @h_doukas (Χάρης Δούκας)».
Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς.
Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη… pic.twitter.com/rKA4M0YaMD
