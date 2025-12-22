Πλεύρης: Χορωδία λέσχης φιλίας ακύρωσε κάλαντα μετά τη διαφωνία μου με τον Δούκα, ελπίζω να μη μου απαγορεύσει την παρουσία στους χώρους του δήμου

«Υποκρισία και σκοταδισμός. Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους. Υ.Γ. Είχαμε χθες και βιολιά έξω από την Καπνικαρέα με πάρα πολύ κόσμο. Πώς του ξέφυγε αυτή η εκδήλωση;», κατέληξε στην ανάρτησή του ο κ. Δούκας.