Θεσσαλονίκη: Αποκλεισμένη η διέλευση οχημάτων στα Πράσινα Φανάρια - Κλειστός για μεταφορές ο Προμαχώνας
Σε Γενική Συνέλευση το μπλόκο της Εξοχής - Στη Λαμία οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας
Αποκλεισμένη παραμένει από τους αγρότες η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέων Φυλατών, Δημήτρη Παπαδάκη, το σημείο διέλευσης είναι κλειστό και η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από την ΕΛΑΣ ενώ, όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, δεν αναμένεται και αύριο Δευτέρα κάποια αλλαγή στο σημείο αυτό.
Σε ότι αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών στον Προμαχώνα, ο Γιάννης Τορτούρας, μέλος του Συντονιστικού του μπλόκου του Προμαχώνα, δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, πως η διέλευση θα παραμείνει κλειστή για φορτηγά και νταλίκες μέχρι και τις εννέα το βράδυ.
Στο μπλόκο της Εξοχής, το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι και τις δέκα το βράδυ, σύμφωνα με τον Χρήστο Τσέρνιο, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου. Στις επτά το απόγευμα, οι αγρότες έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση, όπως είπε ο κ. Τσέρνιος στο ΑΠΕ ΜΠΕ.
Λαμία: Οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων
Οι αγρότες της Αταλάντης, στις 6 το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.
Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.
Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις.
Οι αγρότες άνοιξαν τα διόδια στις Αφίδνες
«Επιδρομή» στα διόδια Αφιδνών έκαναν νωρίτερα σήμερα αγρότες από τα μπλόκα της Εύβοιας και της Θήβας, ανοίγοντας τις μπάρες και στα το ρεύματα. Οι αγρότες έφτασαν τρέχοντας στο σημείο ενώ άνοιξαν πανό, μπλοκάροντας δύο κεντρικές λωρίδες και μοίρασαν φυλλάδια στους οδηγούς.
Δείτε βίντεο από τις Αφίδνες:
Οι αγρότες την Κυριακή δεν σήκωσαν τα διόδια στο Ωραιόκαστρο, όπως είχαν προγραμματίσει. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβαν από τον παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού και την Τροχαία, το ενδεχόμενο ανοίγματος των μπαρών θα συνεπαγόταν διαφυγόντα έσοδα για τον αυτοκινητόδρομο, τα οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι οι αγρότες, ενώ έγινε σαφές ότι θα υπήρχε και εισαγγελική παρέμβαση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Δεν άνοιξαν τα διόδια στο Ωραιόκαστρο
Υπό αυτές τις συνθήκες, οι αγρότες επέλεξαν να μην ανοίξουν τις μπάρες και προχώρησαν στη διανομή των προϊόντων τους με τα διόδια να παραμένουν κλειστά.
