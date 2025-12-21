Θεσσαλονίκη: Αποκλεισμένη η διέλευση οχημάτων στα Πράσινα Φανάρια - Κλειστός για μεταφορές ο Προμαχώνας

Σε Γενική Συνέλευση το μπλόκο της Εξοχής - Στη Λαμία οι αγρότες άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια Τραγάνας