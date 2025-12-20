Μαθητές διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη μέσα σε σχολείο στην Αττική, συνελήφθησαν 12 άτομα
Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έξι ενήλικες και έξι ανήλικους - Το κύκλωμα είχε ευρύτερη δράση στις περιοχές Νέα Χαλκηδόνα, Άνω Πατήσια και Νέα Φιλαδέλφεια - Οι μαθητές λειτουργούσαν κυρίως ως βαποράκια αλλά και ως διακινητές εντός των σχολείων τους

Χειροπέδες σε μέλη κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, που διακινούσαν ναρκωτικά σε σχολική μονάδα στην Αττική πέρασαν στελέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι αστυνομικοί συνέλαβαν 12 άτομα -έξι ενήλικες και έξι ανήλικους μαθητές. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη τόσο εντός του σχολείου όσο και εκτός αυτού, έχοντας πραγματοποιήσει εκατοντάδες αγοραπωλησίες. Η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 και τα μέλη του δραστηριοποιούνταν στις εξής περιοχές: Νέα Χαλκηδόνα, Άνω Πατήσια και Νέα Φιλαδέλφεια.

Τον πυρήνα της οργάνωσης αποτελούσαν οι ενήλικοι συλληφθέντες, ενώ οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια», ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι «πελάτες» του κυκλώματος ήταν τόσο ενήλικοι όσο και ανήλικοι.
