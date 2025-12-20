Μαθητές διακινούσαν κοκαΐνη και κάνναβη μέσα σε σχολείο στην Αττική, συνελήφθησαν 12 άτομα

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έξι ενήλικες και έξι ανήλικους - Το κύκλωμα είχε ευρύτερη δράση στις περιοχές Νέα Χαλκηδόνα, Άνω Πατήσια και Νέα Φιλαδέλφεια - Οι μαθητές λειτουργούσαν κυρίως ως βαποράκια αλλά και ως διακινητές εντός των σχολείων τους