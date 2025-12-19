Το μήνυμά της από τη Νέα Υόρκη
Κλήρωση Eurojackpot 19/12/2025: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε η σημερινή κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Eurojackpot σήμερα, Παρασκευή (19/12) που μοιράζει 30 εκατομμύρια ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 8, 9, 15, 35, 45 και 2 - 5.
